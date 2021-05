“Duele que te digan ‘guatona'”: Ingrid Cruz sobre las críticas que recibe por “Demente”

Por estos días, Ingrid Cruz se encuentra encarnando a la comisario Javiera Cáceres en la teleserie nocturna de Mega, Demente. La actriz ha sido destacada por su papel en la producción dramática, en la que además interpreta a una mujer lesbiana.

Pero así como ha sido aplaudida por su rol en pantalla, también ha sido víctima de crueles comentarios. Un tema del que habló con Fran García-Huidobro en el programa Noches Velvet.

En dicha instancia, comentó que se preparó bastante para realizar las escenas eróticas junto a su compañera de elenco Paty Rivadeneira, pues buscaba que fuera lo más realista posible. “No aborda igual un hombre a una mujer, o mujer con mujer. Es distinto. Pero eso tienes que descubrirlo, estudiarlo”, señaló.

“Estudié harto. Vi formas que no se me había ocurrido. ‘Ah, eso lo voy a hacer’. Entonces veía ‘y en la película hacían así, así y así'”, agregó. En ese momento, la animadora le preguntó qué pasaba cuando los comentarios abordaban su físico, a lo que la actriz contestó: “me duelen“.

“Fue al principio y es bien cuático, porque eso tiene que ver con el ego. Y uno tiene que asumir el ego. Cuando tú dices ‘me dolió’… Qué cuático, cuando uno es vieja y grande, uno procesa otras cosas y estás con querer tu cuerpo y aprobar lo que es”, dijo.

“Pero también uno trabaja para el personaje. Además, me viví una pandemia. Entonces uno puede decir ‘¡pico pal que lee, qué me importa, chao!’. Perdón”, explicó. “No pidas perdón”, la tranquilizó la animadora. “Pero cuando apago todo y me acuesto, me duele“, continuó Ingrid Cruz.

Ingrid Cruz: “Duele que te digan ‘oh, se comió la pandemia'”

Según explicó la actriz, las críticas han afectado directamente su ego. “El ego es una basura pero uno lo tiene. Y ahí uno dice ‘¿por qué me duele?’. Duele que te digan ‘guatona’, duele que te digan ‘oh, se comió la pandemia’, ‘la camiona’. Y ahí empieza… Y tú dices que si a mí me duele, que tengo 46 años…”, reflexionó.

“Entonces ahí uno dice ‘todo el esfuerzo que hice al inicio se me fue por la pandemia’. Y empiezas a analizar y dices ‘¿por qué entré?, ¿por qué entró?, ¿por qué permito?, ¿por qué me duele?’. El discurso que tengo como mamá, como hija, ahí se me va todo, se desvanece todo. Y duele”, agregó.

Por su parte, Fran García-Huidobro aprovechó la instancia para destacar su belleza, haciendo hincapié en que de todas maneras debe lidiar con los malos comentarios. “Varias veces te he dicho lo linda que estás, lo preciosa que te ves, lo hermosa que son las fotos que te sacas en traje de baño. Pero tú tienes un discurso de ‘lo hago’, pero te tienes que fumar la mala onda”, dijo.

“Sí, porque finalmente este es mi cuerpo y lo hemos hablado mil veces, como cuando uno mira las teleseries para atrás y dice ‘oh, el cuerpo que tenía’. Menos mal que le sacamos lustre. Entonces tiene que ver finalmente, con decir que somos reales, esto es. Y si me estás mirando en la teleserie, me estás viendo por el talento, por actriz”, comentó Ingrid Cruz.

“Ya no soy la niña bonita que entra a las teleseries por bonita. No pasa por ahí. No tengo que andar demostrándole nada a nadie. Pero de que duele, duele. ¿Por qué? Por ego. Y porque las personas descalifican. Y las descalificaciones siempre duelen”, complementó.