Paty Cofré reveló que fue víctima de violencia intrafamiliar: “Casi perdí a mi niño de los golpes”

Durante su participación en De tú a tú, Paty Cofré reveló que fue víctima de violencia intrafamiliar con un crudo testimonio en el que incluso contó que casi pierde a su hijo debido a los golpes. En conversación con Martín Cárcamo, la actriz reveló la historia que había permanecido en silencio hasta el día de hoy.

“Trabajé, tuve que trabajar embarazada como hasta los seis meses. Gracias a Dios era bien recibida en todas partes. Me acuerdo que me conseguí un contrato para Calama y yo le dije al dueño lo que me pasaba (su embarazo)”, contó, indicando que se fue con una capa que tenía guardada, aunque igualmente salió en la prensa. “Salía en los diarios ‘Paty Cofré cuelga el bikini porque va a ser mamá’. Nació un 21 de junio el maravilloso hijo que tengo”, dijo.

Tras revelar cómo llegó a Calama, Paty Cofré contó que enfrentó un duro quiebre. “Fue una cosa tan… La separación fue terrible porque yo vi que esto no daba para más. Uno se da cuenta cuando las cosas están marchando muy mal. Así que hablé con la dueña, ella me tenía unos vales guardados, me dio la plata, me los cambió. Ella me ayudó. Tenía 3 meses mi bebé y me arranqué de allá con la ayuda de ella“, señaló.

“Fui una mujer golpeada”

Martín Cárcamo le preguntó los motivos por los que se fue de la ciudad, y fue en ese momento que reveló su historia como víctima de violencia intrafamiliar. “Yo fui una mujer golpeada. Incluso, casi perdí a mi niño de los golpes. Me vine con mi niño acá a Santiago y empecé a trabajar acá”, reveló.

Paty Cofré reveló que fue una mujer golpeada – Canal 13

“Yo aguanté mucho, mira cómo se repiten las cosas, yo tenía el mismo problema. Que no había reconocimiento. Y yo decía ‘mi hijo no puede tener el mismo apellido’. Yo cuando entré al canal 7 me daba vergüenza decir que tenía un solo apellido. Decía ‘me van a rechazar’. Siempre andaba con ese miedo. Dije ‘aguanto lo que sea, pero a mi hijo me lo reconocen’. Costó, pero me lo reconoció”, explicó.

La actriz reconoció que sufrió violencia desde siempre y que fue un tema que se guardó hasta el día de hoy. “Por celos, por no sé qué, por a, b, c motivo. Porque voló una mosca… Tenía que llenarme de maquillaje a veces. Me da pena que mi hijo va a escuchar esto, porque ni él lo sabe. Me escapé con mi guagua”, señaló.

El mensaje de Paty Cofré a otras víctimas de violencia

Luego de dar a conocer su testimonio, Martín Cárcamo la invitó a entregarle un mensaje a quienes puedan estar sufriendo este tipo de violencia. Paty Cofré hizo un llamado a denunciar y a llegar hasta las últimas consecuencias. “Ahora hay tanta facilidad para defenderse, para hablar. No les crean cuando les dicen que fue un momento de rabia, perdóname, nunca más va a pasar. Mentira. Uno aguanta el primer charchazo y vas a ser golpeada hasta que te separes de esa persona”, dijo.

La actriz envió un mensaje a las víctimas de violencia – Canal 13

“O te separas o te mueres al lado de ella. De repente se le pasa la mano y te mata. No tienen que aguantar. Tienen que denunciar aunque las amenacen. Mejor morir denunciando que morir en las manos de un desgraciado. Qué mente. Qué mierda. Si son así, no se hagan pareja con ninguna mujer. Tienen que denunciar y llegar hasta las últimas consecuencias”, enfatizó.