Paty Cofré sufrió intento de violación a los 16 años: “Salí llorando”

En un nuevo capítulo de De tú a tú, Paty Cofré abrió las puertas de su vida en una distendida conversación con Martín Cárcamo. La actriz habló sobre su infancia en Freire, su experiencia en un internado de monjas y el comienzo de su vida laboral a los 13 años de edad.

“Me pagaban. Fue una linda experiencia”, comentó al respecto, señalando que estaba a cargo de los bebés recién nacidos. Pero aquel fue solo el puntapié para una carrera que no se detuvo más. En su adolescencia, la artista comenzó su carrera como show-woman. Una época que si bien le trajo buenos recuerdos, también le dio malos momentos.

Paty Cofré sufrió un intento de abuso

Según contó en el programa de Canal 13, Paty Cofré sufrió un intento de abuso por parte de un director. “Un director me quiso violar, un director del Pigalle cuando recién empecé”, dijo.

Paty Cofré sufrió un intento de violación – Canal 13

De acuerdo con sus palabras, el hecho ocurrió cuando tenía entre 16 y 17 años de edad, tras un sketch de baile estilo americano con bastón. En ese momento, el director la mandó a llamar a su oficina. “El director era intocable y me manda a llamar. El viejo me quería enterrar el diente pero le fue re mal“, explicó.

“Me dice ‘¿te gustaría hacer sketch a ti?’. ‘Sí’, le dije, ‘yo quiero llegar a ser actriz’. ‘Yo te podría enseñar’. ‘No’, le dije. ‘Pero clases particulares mijita’, me dice y me echa una agarrada en la nalga. Pesco el palo yo y le saqué la mugre a palos, le saqué la cresta“, señaló sobre el diálogo que tuvieron.

“Cuando le estaba pegando, él gritaba puras amenazas y yo no dejaba de pegarle porque me atacaron los nervios. Y alguien rompió la puerta y salí llorando. Cuando terminó la revista, estaba despedida”, agregó, indicando que no hizo la denuncia. “Tomé mis cosas y no volví más“, dijo.