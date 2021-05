“Sabía que este momento llegaría…”: Félix Soumastre reveló que su hija le dijo “tranquilo, papá”

Un divertido hecho fue el que dio a conocer Félix Soumastre en su cuenta de Twitter, en donde reveló que su hija de tres años le dijo la icónica frase que recuerda su paso por el reality Amor Ciego (2008), de Canal 13, “tranquilo papá”.

“Mi hija me acaba de decir ‘tranquilo papá’. No sé si reír o llorar”, escribió en un comienzo, para luego profundizar en su reacción. “Tiene 3 años… Sabía que este momento llegaría algún día…“, dijo.

Félix Soumastre revela que su hija le dijo “tranquilo papá” – Twitter

Recordemos que la famosa frase fue emitida en un capítulo de Amor Ciego, cuando Félix Soumastre se enfrentó a Edmundo Varas. “Tú teni pinta de bailarín. De verdad. Pero así como de Mekano“, dijo Varas.

“Jovencito, vamos a dejar las cositas claras al tiro. Ya te conozco. No te compro ni una. No me vacilí a mí”, contestó Soumastre. “Bueno papá, pero papá. No estoy preocupado papá. Entonces yo también te digo. Por favor papá, no se meta conmigo“, continuó Varas.

“Moriste papá”, insistió el ex chico reality, a lo que Félix replicó: “Nadie te compra”. “Tranquilo papá, tranquilo papá, tranquilo papá“, comenzó a repetir Varas, mientras aplaudía con sus manos frente al rostro de Soumastre.

“Eres un cínico. Te lo digo en tu cara. Eres un cínico y no te compro ni una. Por algo todos están picados contigo”, agregó, mientras Edmundo empuñaba una de sus manos frente a él.