Magdalena Montes recuerda violento portonazo que sufrió: “Hasta el día de hoy no salgo de noche”

La noche del sábado se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida, el que contó con la participación de cuatro invitados. Hablamos de Fenando Gómez, Emilia Noguera, Sebastián Sichel, y Magdalena Montes, quienes compartieron desconocidas historias de su vida. Sin embargo, fue esta última quien sorprendió al recordar el violento portonazo del que fue víctima.

Su testimonio surgió tras ser consultada por el momento más duro que le ha tocado enfrentar. En ese momento, recordó el delito que sufrió en compañía de una amiga, a quien había ido a buscar en su vehículo para ir a un bar.

“Me ponen una pistola en la cabeza”

Según Magdalena Montes, el momento “fue súper impactante”. “Fui a buscar a una amiga a su casa, me estacioné afuera con el motor prendido. La llamé para avisarle que había llegado y me dijo ‘ya, salgo al tiro’. Íbamos a ir a un bar con unas amigas”, contó.

“Ella alcanza a subirse a mi auto, la saludo, hago esto (gira para tomar el volante) y me ponen una pistola en la cabeza. Me tiró para afuera, se cayó mi cartera al pavimento y como un acto reflejo la agarré de nuevo”, agregó, detallando que el delincuente volvió a apuntarla con la pistola pero esta vez en el abdomen.

Magdalena Montes recordó el violento portonazo que sufrió – CHV

“Me dijo ‘pásame la cartera o te mato’ y ahí la tiré. Se subieron al auto y se fueron. No es un cliché, pero me robaron la tranquilidad. Después de eso tuve 6 meses muy malos, en que manejaba tiritando, me transpiraban las manos todo el tiempo. Llegué a sentirme muy cohibida”, aseguró.

Magdalena Montes explicó que fue un momento muy impactante del que le costó recuperarse. Incluso, comentó que desde ese momento no conduce de noche. “Hasta el día de hoy yo no salgo de noche. Yo no salgo de noche sola. Fue súper traumático para mí“, dijo.