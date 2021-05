Honey Boo Boo reaparece y habla de la terrible adicción de Mama June

Alana Thompson, mejor conocida como Honey Boo Boo regresó a la televisión para hablar de la adicción que separó a su familia y cómo crecer rodeada de cámaras hizo su vida más difícil. Ahora a sus 15 años de edad, intenta enmendar su relación con Mama June y ha aparecido en el reality protagonizado por su madre Mama June: Road to Redemption.

Honey Boo Boo se reencuentra con Mama June y habla de las adicciones

En un adelanto del programa, Honey habló de lo mucho que sufrió al crecer con la adicción de su madre con Geno Doak, novio de Mama June. En 2019, June y Geno fueron arrestados por posesión de drogas, lo que los llevó a rehabilitación. Cuando Alana volvió a ver a Geno por primera vez en un año, explicó por lo que había pasado.

“Fue extraño para mi porque no los había visto en un año. Los recuerdos regresaron. Tú y mi mamá me lastimaron mucho.” Honey Boo Boo

. En un adelanto del programa, Honey habló de lo mucho que sufrió al crecer con la adicción de su madre con Geno Doak, novio de Mama June.

La ex protagonista de Toddlers and Tiaras dijo que una de las situaciones que provocaron las adicciones de su mamá, fue el mudarse de su casa. Como no tenían dinero y estaban ahogados en deudas con vendedores de drogas, abandonaron su hogar y se quedaban en hoteles.

Como no tenían dinero y estaban ahogados en deudas con vendedores de drogas, abandonaron su hogar.

Por su parte Mama June está dispuesta a hacer todo para ganar la confianza de su hija. Sin embargo está segura de que no se arrepiente de formar parte de reality shows.

Por su parte Mama June está dispuesta a hacer todo para ganar la confianza de su hija.

En una reciente entrevista, June aseguró que sus adicciones no fueron culpa de Geno y explicó que su relación sobrevivió a sus adicciones y a la rehabilitación.

“Durante nuestra adicción ambos teníamos malos momentos y algunas veces tienes que amar a las personas a pesar de su adicción. Él me amó a pesar de mi adicción y yo a él.” Mama June

. En una reciente entrevista, June aseguró que sus adicciones no fueron culpa de Geno.

Recordando los momentos más críticos de su enfermedad, June admite que llegó a gastar 600 mil dólares en seis meses en cocaína para ella y para Geno. En un año, podían gastar hasta un millón de dólares, ya que su hábito era de 3 500 a 4 00 al día.

. Recordando los momentos más críticos de su enfermedad, June admite que llegó a gastar 600 mil dólares en seis meses en cocaína.

Para pagar sus deudas, tuvo que vender sus joyas, su casa y sus pertenencias. Tras pasar por rehabilitación, June se considera una adicta en recuperación y asegura que no ha vuelto a recaer desde entonces.

. Tras pasar por rehabilitación, June se considera una adicta en recuperación.

Mama June, lleva siete meses sobria y planea continuar con su reality show, pues piensa que eso le da esperanzas a la gente que pasa por situaciones similares.

“Si puedo superar situaciones extremas de la vida frente a la camara, todos pueden hacerlo. Así es la vida.” Mama June

. Mama June, lleva siete meses sobria y planea continuar con su reality show.

Te recomendamos en video:

Más de este tema: