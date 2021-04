Cecilia Bolocco por encerrona que sufrió en 2020: “Algo hay que hacer en este país, urgente”

Uno de los temas abordados en el reciente capítulo de De tú a tú, fueron los asaltos que ha sufrido Cecilia Bolocco. La última vez que vivió una experiencia de este tipo, fue a fines del año pasado, cuando sufrió una encerrona mientras regresaba a su hogar junto a su hijo Máximo.

El hecho ocurrió cerca de las 22:45 horas, cuando regresaba a su hogar desde el aeropuerto, tras visitar a Carlos Menem en Argentina. El mandatario se encontraba en un delicado estado de salud, por lo que su hijo cruzó las fronteras para acompañarlo.

“Te voy a decir que fue atroz porque después de ese viaje tan significativo para Máximo, que se fue a despedir de su papá (…) Yo venía muy preocupada porque sabía que íbamos a tener que manejar en toque de queda, pensando en que nos podían detener aunque con la cuestión del ticket (de embarque) no había problema”, partió comentando.

Cecilia Bolocco recordó la encerrona que sufrió a fines del 2020 – Canal 13

“No había nadie en las calles. Vinimos bien, tranquilos, y llegamos aquí, justo antes de subir, veníamos por Costanera Norte y saliendo me toca el primer semáforo. Cuando voy llegando al semáforo, se pone en verde. Cruzo la Costanera y el segundo me toca en rojo”, agregó, para luego relatar el momento de la encerrona.

Cecilia Bolocco maniobró rápidamente

Durante su relato, la ex Miss Universo explicó que cuando detuvo su vehículo en el semáforo, otro automóvil se puso frente a ella. “De repente siento una cosa pero muy rápida, muy veloz y me hacen una encerrona. Se ponen por delante y yo digo ‘oh, los policías, la PDI o no sé’“, dijo.

Cecilia Bolocco pensó que los iban a fiscalizar y que incluso se inclinó para buscar sus documentos en la cartera. “Máximo es el que mira y dice ‘mamá, nos están asaltando’“, señaló, indicando que en ese momento, vio que un hombre descendió desde la parte trasera del vehículo.

“Máximo se me tira encima y pone su cuerpo entero sobre el mío“, contó – Canal 13

“Eran cinco. Máximo se me tira encima y pone su cuerpo entero sobre el mío. Me hizo desaparecer. Y yo ‘tengo que salir de aquí’. Pongo reversa, hecho para atrás, acelero a mil, pensando que atrás tenía la carretera y calculando para dar la vuelta”, detalló.

“Cuando Máximo se da cuenta y me echa para abajo, yo empiezo (a maniobrar) mientras el otro me hacía con la culata de la pistola en el vidrio. Y Máximo ‘por favor, mamá, tienen pistolas’. Empiezo a echar para atrás y siento los disparos“, agregó.

“Hay algo que hacer en este país, urgente”

Gracias a la maniobra que realizó, Cecilia Bolocco y su hijo pudieron escapar de los delincuentes y regresar a su hogar a salvo. La ex reina de belleza se admiró de su temple de acero, pero remarcó que “uno no tiene cómo prepararse para un momento así“.

Además reveló que la policía tiene identificada a la banda, pero que necesitan más pruebas para detenerla. En este sentido, señaló que “hay algo que hacer en este país, urgente. Lo encuentro nefasto por nuestro país porque es uno de los derechos primordiales de un ser humano: sentirse seguro, en su casa, en su país, en sus calles”.

“A mí lo que más me aflige, Martín, es el narcotráfico. Cómo se han infiltrado y apoderado de muchas comunas de nuestro país. Cómo ya hay muy poco que hacer, parece, para detener esto, y no puedo entenderlo”, cerró.