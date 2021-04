Laura Prieto arremete contra la doctora Cordero: “Me da vergüenza ajena. No entiendo cómo le dan pantalla”

A través de redes sociales, Laura Prieto lanzó una dura crítica en contra de la doctora María Luisa Cordero por sus dichos contra las mujeres en el programa Aquí se Debate, de CNN Chile.

La candidata a constituyente por el distrito 12 fue consultada por si se arrepentía de sus dichos sobre los colombianos, a quienes calificó como “mal vivientes”. Tras señalar que no se retractaba, comentó: “Yo estuve en Antofagasta en ocasión de la feria del libro hace 5 años atrás, y la gente no habló ni pío del libro que fui a presentar. ‘Doctora pasa esto’ (…) mujeres de esa nacionalidad que usted alude hacían su comercio sexual en plena playa, las mamás decían ‘ya no podemos bajar con los niños a la playa’“.

Doctora Cordero en “Aquí se Debate” – CNN Chile

“Yo no tengo el síndrome de Mañalich. Yo estudie Medicina el año ’61 y siempre he sabido que Chile tiene muchos pobres dignos y callados que no andan bolseando y pidiendo bonos. Y los gobiernos por lo que yo tuve la desgracia de votar, llenaron el país de inmigrantes irresponsablemente”, agregó, indicando que “Chile tiene que ser primero para los chilenos. Hay una vergonzosa situación en el norte del país, que vienen mujeres a parir, bolivianas y peruanas, a quitarle camas a las mujeres chilenas“.

Laura Prieto emitió un descargo contra la psiquiatra

Las declaraciones de la doctora Cordero en Aquí se Debate generaron repercusión entre algunas figuras del espectáculo, quienes rechazaron sus palabras. Una de ellas fue la uruguaya Laura Prieto, quien condenó sus dichos a través de sus historias.

“Esta señora era amiga de una expareja mía y compartí con ella mucho tiempo. Hace años atrás se dio el gusto de insultarme, de decirme que no era una mujer decente porque no cocinaba y no atendía a mis invitados en las reuniones sociales, que era una floja y bueno además se dio el gusto de tratar a mi familia de muertos de hambre“, dijo en un comienzo.

Laura Prieto criticó los dichos de la doctora Cordero en “Aquí se Debate” – Instagram

“Yo sé quién es mi familia y estoy muy orgullosa, pero el tiempo te da la razón, es increíble”, agregó, para luego recordar algunos dichos de la psiquiatra en contra de las mujeres. “No puedo creer que pueda decir que ‘a una mujer le calienta que le peguen’ o lo que dijo de las extranjeras. Yo creo que ninguna mujer que vive en Chile se puede identificar con una persona así, me da vergüenza ajena“, sostuvo.

Además, comentó: “Me chupa un huevo en qué partido político milite esta señora, pero éticamente es aberrante, asqueroso, ordinario. Es lo peor de lo peor que puede haber para representarnos políticamente como constituyente o como lo que sea. No entiendo cómo le dan pantalla a esta señora, es asquerosa. Como mujer me dan asco sus declaraciones”, cerró.