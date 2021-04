“¿Vas a seguir defendiéndolos?”: La pregunta que incomodó a Helhue Sukni en “Bienvenidos”

El pasado lunes, Helhue Sukni reveló que sus hijas sufrieron un violento portonazo a manos de un grupo de delincuentes. El hecho ocurrió a las 11 de la mañana en la comuna de Recoleta, cuando las jóvenes fueron abordadas por los sujetos para robar el vehículo de su madre.

Tras el fallido intento por llevarse la camioneta Porsche en la que se trasladaban, los delincuentes lograron robarles algunas de sus pertenencias, entre las que se encontraban dos mochilas de la marca Louis Vuitton. El hecho motivó a Sukni, conocida como “la abogada de los narcos”, a exigir la devolución de sus pertenencias, aunque sin resultados. “Di vuelta La Pincoya y no encontré a los hueones”, dijo.

Helhue Sukni cuestionó su postura

Este jueves, Helhue Sukni conversó sobre el hecho con el matinal Bienvenidos, en donde mostraron las entrevistas que realizaron a las víctimas y a su madre. La abogada contó que supo de lo ocurrido mientras estaba en una audiencia y que inmediatamente dejó lo que estaba haciendo para ayudar a sus hijas.

Por otra parte, comentó que esta situación no se puede arreglar subiendo las penas, ya que los delincuentes pueden salir rápidamente de la cárcel con un buen abogado. En ese momento, Tonka Tomicic tomó la palabra para hacerle una pregunta.

Helhue Sukni en “Bienvenidos” – Canal 13

“Dijiste que has defendido a niños y personas que han hecho portonazos. ¿Vas a seguir defendiéndolos después de lo que has vivido?“, consultó. Tras varios segundos en silencio, la abogada contestó “buena pregunta”.

“Yo soy directa, lo he pensado varias veces, pero la verdad es que no sé. Yo vivo de esto, pero no sé qué voy a sentir al defender a alguien así“, dijo. “A mí las cabras chicas me dijeron: ‘Mamá, nosotras llegamos a saber que tú defendí a estos gallos y nunca más te vamos a hablar’ y todo lo demás”, sinceró.