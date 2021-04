Anne With an E se mantiene en incertidumbre y esto están haciendo sus actores

La cancelación de Anne With an E causó malestar entre sus seguidores quienes esperaban una cuarta temporada con ansias.

Luego del éxito que cosechósu estreno en 2017, los fanáticos fueron sorprendidos al suspender la serie por falta de audiencia, según la ejecutiva de CBC Sally Catto

Anne With an E está basada en los libros de Lucy Maud Montgomery de 1908, y fue Netflix quien se encargó de llevar a cabo su última adaptación.

¿Dónde están los actores de Anne With an E?

Tras dos años de ausencia en las pantallas, nos encargamos de investigar que están haciendo sus actores en estos momentos

Anne Shirley (Amybeth McNulty)

Anne Shirley junto a Diana Berry

La actriz Amybeth McNulty llegó a interpretar a la huérfana Anne Shirley con apenas 15 años, y actualmente tiene 19 años.

En el 2020 se pudo ver interpretando a Charlie McLeod en la película llamada ‘Maternal’, una producción canadiense que termino sus grabaciones en febrero del 2020.

Curiosamente el filme fue dirigido por Megan Follows quien también interpretó a Anne Shirley en la adaptación de 1985 de Ana de las tejas verdes.

Gilbert Blythe (Lucas Jade Zumann)

Lucas Jade Zumann le dio vida al leal y honesto Gilbert Blythe, quien era el amigo y primero amor de Anne Shirley. El actor ha aparecido en otras series de Netflix como ‘Sense8’ y en la comedia romántica ‘Every Day’.

Diana Berry (Dalila Bela)

Diana Berry la mejor amiga de Anne.

Dalila Bela, la mejor amiga de Anne en la serie de Netflix, se le vio en la trama de Once Upon a Time.

Sebastian “Bash” Lacroix (Dalmar Abuzeid)

Dalmar Abuzeid ganador del Premio ACTRA por su actuación en Anne con una E.

Dalmar Abuzeid, era el mejor amigo de Gilbert Blythe en Anne With an E, siendo el primer actor negro en actuar en la historia de la franquicia de medios Anne of Green Gables.

Abuzeid se quedó con el Premio de la pantalla Canadiense para el mejor funcionamiento de huéspedes en una serie dramática en los 8º Premios Screen canadienses en 2020, además obtuvo la victoria con un Premio ACTRA por su destacada actuación en Anne con una E.