Culpan al príncipe Harry por no haberle “enseñado” a Meghan Markle a ser una royal

Meghan Markle y el príncipe Harry dieron mucho de qué hablar tras las polémica entrevista con la presentadora Oprah Winfrey en la que hablaron sin filtros sobre la pesadilla que vivieron dentro de la Familia Real.

Ahora el autor Robert Jobson “culpó” al príncipe Harry por no haberle enseñado a Meghan a actuar dentro de la Familia Real.

“Es una combinación de la culpa de Harry y Meghan, principalmente de Harry por no explicárselo correctamente”, dijo Jobson a Page Six.

Robert Jobson continuó diciendo que Harry no era muy astuto pero que seguramente no había querido enseñarle a Meghan cómo se maneja la realeza y que a ella tampoco le interesaba demasiado.

De acuerdo con el autor, Meghan podría haber mostrado más curiosidad sobre ese entorno en el que se estaba metiendo. “Depende de cada uno hacer su propia tarea si quiere casarse con una familia prestigiosa”, dijo.

El palacio le había asignado a Samantha Cohen, miembro del equipo personal de la Reina, para que la ayudara a aprender los puntos básicos de ser duquesa.

Comprender su lugar en el orden jerárquico y aceptarlo habría impedido que los Sussex buscaran hacerse de una fortuna en Hollywood, dijo.

“Cuando vio que tenía la casita y que William y Kate eran la pareja número uno, probablemente no lo entendió y pensó: ‘Bueno, podemos hacerlo mejor que esto y comenzar a comercializar la familia real’, bueno, francamente , eso no es aceptable ”.

La pareja, que ahora vive en Santa Bárbara, California, firmó un contrato con Spotify de $ 25 millones para producir podcasts y firmó un contrato de varios años con Netflix, que los compensará por producir documentales, largometrajes y programas.

Jobson señala que el objetivo de la familia real es “servir y ayudar a los demás. No tiene que ver con ayudarse a sí mismo. Me temo que eso es lo que sucedió aquí. Culpo a Harry, de verdad, porque conocía la historia, pero quería su pastel y comérselo y no puedes hacer eso “.

Harry, de 36 años, y Markle, de 39, aparentemente hicieron la ruptura amarga al sentarse para una entrevista reveladora con Oprah Winfrey en la que la duquesa birracial afirmó que un miembro de la realeza no identificado había expresado su preocupación por la oscuridad de la piel de su bebé Archie.

¿Qué hay detrás del Megxit?

“Lo que Meghan quiere, Meghan lo consigue”, fueron las palabras del periodista británico Piers Morgan, quien culpó a Meghan por la decisión de salir de la Familia Real.

Megxit es un nombre acuñado por The Sun sobre el momento en que Meghan Markle y el príncipe Harry anunciaron que dimitirían como miembros de la realeza.

Meghan ha sido blanco de críticas por romper con varios protocolos reales. También ha sido señalada por su pasado como actriz y sus raíces negras así como por “querer ser” el centro de atención siempre.

Primero, Markle y Harry se mudaron del Palacio de Kensington y establecieron su propia cuenta de Instagram como parte de la creación de su propia corte.

El 15 de octubre de 2018, el Palacio de Kensington anunció que la pareja estaba esperando su primer hijo y el 6 de mayo de 2019 nació Archie. Cuando la pareja anunció el nombre de su hijo, no tenía ningún título real.

En febrero de 2021, el Palacio de Buckingham hizo que la división fuera permanente al confirmar que el duque y la duquesa abandonarían sus patrocinios reales y no regresarían como miembros trabajadores de la familia.

