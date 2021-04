¿Regresa Nairobi a La Casa de Papel 5? Esto es lo que sabemos

Neirobi, el personaje que interpretó impecablemente la actriz Alba Flores en las primeras cuatro temporadas de La Casa de Papel, ha sido uno de los más queridos por los fanáticos de la serie. Sin embargo, en la última edición fue asesinada. Ahora las expectativas de que podría regresar mantiene en alerta a la audiencia.

La temporada 5 de la exitosa serie mantiene en zozobra a los fanáticos. Desde que se iniciaron las grabaciones, los ojos del público están puestos en la producción para ver, después de tanto tiempo, cómo será el cierre de los atracadores más temidos y queridos al mismo tiempo.

El profesor y su grupo de ladrones ha causado gran sensación en Netflix/Netflix

Desde su llegada a Netflix, La Casa de Papel se convirtió en el gran furor. Hasta el momento, no se ha publicado una serie española que la pueda superar. Ni siquiera Quién mató a Sara logró tanto interés como lo hizo El Profesor con su banda. No obstante, hace ya mucho tiempo que la plataforma de streaming no renueva el contenido.

¿Volverá Nairobi a La Casa de Papel?

Sobre la Casa de Papel 5 no hay nada oficialmente comprobado, pero sí se han filtrado algunos detalles de lo que será el final. Entre ellos está el hecho de que, posiblemente Nairobi regrese a la ficción.

El personaje al que le dio vida Alba Flores, fue uno de los más admirados en las primeras cuatro temporadas. Su forma alegre de ser, así como su dinamismo, empoderamiento y capacidad resolutiva la posicionaron como una de las mejores en toda la tira. Sin embargo, a pesar de todo el amor del público, en la cuarta temporada Nairobi fue asesinada por Gandía de un tiro en la cabeza.

Aunque asesinada en la última temporada, se espera que Nairobi regrese en la Casa de Papel 5/Netflix

¿Cómo podría darse el regreso de Nairobi si fue asesinada? Las fuentes revelan que será mediante los conocidos como “flashback” o recuerdos.

Como sucedió con Pedro Alonso, quien interpretó a Berlín y el cual fue asesinado en la primera entrega, en esta ocasión Nairobi aparecerá en escenas pasadas de los atracos e, incluso, en el momento en el que estaban comenzando a armar el plan. Con esta noticia, las expectativas de la quinta temporada crecen aún más.

