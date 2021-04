Rob Kardashian luce irreconocible, así fue cómo logró su increíble pérdida de peso

Rob Kardashian regresa poco a poco a las redes sociales después de perder más de 20 kilos. El hermano de Kim, Khloé y Kourtney pasó varios años lejos de las cámaras debido a inseguridades relacionadas con su aspecto. Ahora después de mucho tiempo de terapia y ejercicio, el famoso regresa para inspirar a otros.

Rob Kardashian cambia su vida por completo y baja de peso

Los fans de la familia Kardashian notaron que desde hace años que Rob dejó de aparecer en ‘Keeping Up With the Kardashians’ y optó por alejarse completamente de las cámaras y redes sociales. El famoso ha sido muy sincero con su lucha contra las inseguridades sobre su cuerpo. Incluso, decidió alejarse del reality show familiar debido a sus problemas de imagen corporal y faltó a la boda de su hermana Kim para evitar ser fotografiado.

Ahora que se ha convertido en padre y se encuentra en un momento más estable en su vida, Rob decidió regresar al ojo público, aunque aún prefiere mantener los detalles de su vida privada fuera de las cámaras. Durante los últimos meses, el famoso se ha mostrado como el tío y papá más orgulloso presumiendo en redes sociales fotos de sus sobrinos y su hija Dream.

Desde su aparición en el cumpleaños de su hermana Khloé, Rob no ha dejado de compartir su día a día en redes sociales, pues al parecer se encuentra en un buen momento de su vida tras haber logrado adoptar un estilo de vida más saludable.

Su nueva vida, la logró gracias a la ayuda de los entrenadores personales de Khloé y Tristan, quienes de acuerdo con Life & Style lo han entrenado desde casa haciendo mucho cardio, corriendo, haciendo lagartijas y levantando peso muerto.

El famoso también ha dejado de comer comida chatarra y sigue una dieta alta en proteína. Aún así goza de días en los que puede consentirse. Su familia está orgullosa de Rob porque ha logrado sus metas y se ha cuidado para ser un mejor padre.

Su salud mental ha jugado un papel importante en su cambio. Anteriormente, Rob pasaba días enteros jugando videojuegos, viendo televisión y comiendo comida chatarra. Pero ahora su vida cambió por completo.

Durante la cuarentena, Rob disfrutó de unas vacaciones a lado de su hija Dream, sus hermanas Khloé, Kylie y Kendall, su madre Kris y su cuñado Tristan. Para felicitar a su hermana Kylie por su cumpleaños, el diseñador publicó imágenes de su viaje, incluyendo fotos en la alberca.

En la publicación de Instagram, el famoso aparece junto a Tristan Thompson en la alberca mientras ambos sonríen. Además dio un vistazo de la celebración de cumpleaños de Kylie, la cual incluyó un paseo en yate y fuegos artificiales.

