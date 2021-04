Mónica Godoy y Nicolás Saavedra se fueron a la playa por salud mental de sus hijas: “Lo hicimos por ellas”

La pandemia de Covid-19 generó una serie de cambios a nivel social. Actualmente, cada vez son más las familias que han optado por mudarse a las afueras de Santiago o a la costa, pues el encierro en la ciudad repercutió en la salud mental de muchos que hoy disfrutan de la calma lejos del concreto. Tal es el caso de Mónica Godoy y Nicolás Saavedra, quienes decidieron irse a la playa por sus hijas de 8 y 6 años de edad.

“Fue una decisión familiar, muy pensada, que se basó en lo más importante, que son nuestras hijas. Lo hicimos por ellas, que lo pasaron muy mal con la cuarentena el año pasado. Ñuñoa estuvo más de seis meses en esa situación y para las niñas fue duro, se estresaron mucho. Vimos que las cosas iban para lo mismo este año y mejor replantear el lugar donde pasar la cuarentena”, dijo la actriz en conversación con LUN.

Mónica Godoy habló sobre el cambio

La familia lleva cuatro meses fuera de la capital y se han acomodado a sus nuevas rutinas. En el caso de sus hijas, estas incluyen clases telemáticas. Mónica Godoy reveló que incluso presentaron el informe de la psicóloga en la junta de vecinos del balneario en el que residen, para no tener problemas.

La actriz lleva cuatro meses en la playa – Instagram

“Para ellas fue duro. Para los niños de su edad es súper nocivo estar encerrado así y no poder socializar con sus pares. Estar en la casa todo el tiempo, como nos ha tocado esta pesadilla de virus. Teníamos la posibilidad de venirnos a una casa que tenemos en la playa, no vinimos para capear la cuarentena, sino por salud mental de mis hijas“, explicó, asegurando que ha notado cambios en las pequeñas.

“Las noto diferentes porque acá podemos salir, con permiso igual porque estamos en cuarentena, pero no es lo mismo que salir en Santiago. Allá existen los permisos para salir en la mañana a hacer ejercicios, pero yo no salgo a trotar con las niñas, entonces acá podemos usar esos permisos, salir a caminar y que estén rodeadas de naturaleza. Por eso es importante que se evalúe el permiso para los niños, porque son los grandes perjudicados con esta pandemia”, señaló.

La actriz comentó que se fue con lo necesario, “pensando que este cambio no iba a ser corto”. “Estoy como residente de acá, entonces no me traje muchas cosas más de las que habían (…) Estamos igual que en Santiago, pero con otro jardín“, agregó.