Marcela Vacarezza revela ofensivos mensajes por adopción de Benjamín: “Adoptaron porque quieren más fama”

Hace unos días, Marcela Vacarezza participó de una transmisión en vivo con Diana Bolocco, en la que habló sobre algunos aspectos de su vida personal, incluyendo la adopción de Benjamín cuando apenas tenía unos meses de edad.

Consultada por cómo ha sido su experiencia durante estos años, comentó: “yo creo que… La gente dice ‘uno viene al mundo a algo’. Uno viene a algo, y de repente yo digo que esto fue tan casual, tan del destino de encontrarse con Benjamín, que yo pienso que vine a esto al mundo“.

“Pero es un regalo para uno. No es solo un acto de generosidad, como mucha gente lo pone, sino que él es un regalo para mí. Él es una bendición para mí. Y creo que parte de lo que vine a hacer en este mundo fue encontrarme con él“, agregó la psicóloga.

Marcela Vacarezza reveló los comentarios ofensivos que han recibido

Durante la conversación, Marcela Vacarezza reconoció haber enfrentado algunas dificultades en el proceso de adopción. Incluso, señaló que la situación fue un poco “extraña”, aludiendo a los trámites que se deben realizar para concretarla.

Por otra parte, dio a conocer los ofensivos comentarios que ha recibido en redes sociales, especialmente tras hacer pública la llegada de Benjamín a su familia. “Hay unos que ya aburren, que es la cuestión de que ‘tú no entiendes nada porque te va bien, porque eres privilegiada y tu marido te mantiene’. Ya todas esas cuestiones me pasan por alto. Los que duelen son los relacionados con Benji. He tenido que aprender a que vienen comentarios de cabezas enfermas no más“, dijo al respecto.

“Pucha, que ‘adoptaron para tener a alguien que les haga el aseo el día de mañana’, ‘un juguete para sus hijos’, ‘adoptaron porque está de moda’. Cacha, porque está de moda poh. ‘Adoptaron porque quieren más fama’, tanta tontera, que tú dices ‘¡¿me estai hueveando?!’. Es que los otros son terribles, así que tampoco te los podría nombrar. Son terribles”, reconoció.

“Entonces tú dices ‘bueno, es de gente realmente enferma no más’, porque no puede ser que alguien te diga esas cosas y cosas peores. Entonces ahí tengo que leer los comentarios porque hay que borrar”, contó. “Es que más que te duela, me da rabia. ‘Deja de exponer a tu hijo, con los otros nunca lo hiciste’. ¿Cómo ‘deja de exponer a tu hijo’?. Mi Instagram es mi Instagram, yo amo a mi familia y, como toda la que gente publica fotos de sus hijos, yo lo voy a hacer”, explicó.

“Y mis hijas salían en las portadas de revistas cuando existía la TV Grama, la TV y Novelas, cuando nacieron salieron, siempre me saco fotos con ellas. Pero no, ‘deja de exponerlo, déjalo tranquilo, por eso adoptaste, porque quieres hacerte…’ ¡Ay no hueón! Mal. Pero bueno”, señaló.