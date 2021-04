La reflexión de Maca Tondreau en fotografía sin filtros: “Siempre me muestro segura…”

Las redes sociales pueden ser utilizadas para promover distintas cosas. Rutinas de deporte, alimentación saludable, tutoriales de maquillaje o discursos de aceptación. Pero sin duda estos últimos son los que más se han repetido en plataformas como Instagram, en donde recientemente Maca Tondreau sorprendió con una reflexión en torno a la aceptación.

La comunicadora utilizó la red social para compartir un mensaje sobre los cambios. Si bien explicó que durante el último tiempo ha notado la aparición de pequeñas arrugas en su rostro, remarcó que es parte del proceso natural de envejecimiento y que están par quedarse.

“Esta soy yo. Definitivamente no soy perfecta. Es más, estoy muuuuuy lejos de serlo. Cada día veo más arruguitas en mi cara, que por más que trate de esconderlas, ahí están y para quedarse“, partió diciendo.

“Cada día aparecen más rasguños y moretones en mis piernas. He aprendido a quererlos ya que es imposible que deje de correr y tirarme al suelo como si tuviera aún 10 años. Me miro al espejo y me convenzo que sólo comeré saludable, creyendo que comiendo el chocolate a escondidas me engordará menos”, agregó.

La comunicadora entregó un mensaje de aceptación – Instagram

“Siempre me muestro segura… aunque la verdadera YO es absolutamente insegura y miedosa. ¿Ya lo había notado? ¡Creo que si!”, continuó, para luego referirse a su sensibilidad, su preocupación por los demás y una serie de otras características que conforman la persona que conocemos.

Maca Tondreau explicó: “Esa soy yo, llena de defectos y así aprendí a armarme. No saben todo lo que me costó, pero lo conseguí. Me amo, me acepto y me respeto tal y como soy. Y así, los que están junto a mí también lo hacen. Mírate al espejo… conócete… quiérete… respétate y ámate. ¡Tú vales… y vales mucho!“, cerró.

Junto a sus palabras, la famosa compartió una fotografía sin filtros, en la que aparece realizando una mueca que resalta las pequeñas arrugas de las que habló. El mensaje fue bien recibido en la plataforma, en donde varias mujeres agradecieron su reflexión, reconociendo que muchas veces les cuesta quererse.