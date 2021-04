Laura Pausini muestra que los sueños se logran trabajando, así lució en la entrega del Oscar 2021

La entrega 93 de los Premios Oscar se lleva a cabo este domingo desde el Dolby Theatre y la Union Station de Los Ángeles.

Para esta edición una de las apariciones más esperadas es la de Laura Pausini, quien está nominada en la categoría de “Mejor Canción Original ” por “Io Si”, el tema principal de la película de Netflix “The life ahead”.

Laura Pausini con paso firme

La cantante de origen italiano ya fue premiada con un Globo de Oro por lo que se espera que sea una noche de victoria para ella.

Hace meses, en entrevista para Publimetro México, apuntó:

“Me siento honrada de todo lo que me demuestran ustedes desde que recibí la nominación a los Globos de Oro. Estoy con la boca abierta por sus muestras de cariño, las palabras que utilizan para mí, porque me siento así, yo soy la italiana más mexicana, y estoy contenta de ver cómo viven mi nominación como si fuera suya, como si fuera su propio sueño. Más allá de la nominación, que para mí ya es un premio, mi alma está hecha de muchas partes del mundo, pero no de todas, sólo de las que llevo en mi corazón”.

Un vestido sobrio y elegante

Para esta entrega de premios la cantante documentó todo el proceso de su estadía en Los Ángeles, desde las pruebas para asegurarse que ella y su acompañante están libres del coronavirus hasta el proceso de transformación.

“En caso de duda, no me despiertes ✨”, eso fue lo que la actriz compartió en su imagen en la alfombra rosa de los Oscar 2021.

Con un vestido negro de Valentino, labios rojos y joyería de Bulgari, la cantante brilló y mostró que el trabajo duro siempre trae frutos.

En otra de sus imágenes compartió: