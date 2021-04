La reflexión de Mauricio Jürgensen tras dar positivo al Covid-19: “No hay que descuidarse”

Mientras el personal de salud trabaja incesantemente, los contagios no se detienen y ahora fue el periodista Mauricio Jürgensen quien dio positivo al Covid-19. Así lo dio a conocer a través de redes sociales, con una reflexión sobre el virus que hasta el pasado jueves, ha cobrado 25 mil 500 vidas en nuestro país.

“Pues bien, reflexión del desvelo y la cruda realidad. Tengo Covid. Contacto estrecho, PCR positivo y ya está“, señaló en un comienzo, para luego explicar cómo vivirá los próximos días.

“Aislamiento por once días y esperar a que el virus se mantenga buena persona y no mute conmigo como el canalla que ha sido con tantos y tantas. Lo digo porque el tema del coronavirus es serio y nada tiene que ver con aquellas lamentables analogías bélicas de ‘dar la pelea’ o ‘batallar’ y que se estilan tanto en el relato de enfermedades”, dijo.

El llamado de Mauricio Jürgensen

Mauricio Jürgensen hizo hincapié en que el virus “no es un rival al que ‘hay que combatir’ en el campo de batalla ni tampoco depende de la ‘gallardía’ personal para ver cómo lo superas. Porque no fueron cobardes los muchos que han muerto por el virus, ni valientes los que han tenido la suerte (y las posibilidades) de haber sanado sin consecuencias mayores“.

Mauricio Jürgensen dio positivo al Covid-19 – Instagram

“No más de eso. No más frases altisonantes de autoridad despistada, ni falsas épicas de viejo periodismo, ni moralina de crónica roja contra los contagiados. El mensaje que importa, aquello en lo que hay que insistir, es que no hay que descuidarse, porque esto es tan real como haberse contagiado sin haber incumplido ninguna norma sanitaria, ni haber ido a fiestas clandestinas o recibir amigos o familiares en casa, tal como sé y veo que hace tanta gente”, remarcó.

El periodista aclaró que no se contagió por infringir las normas sanitarias. “Como tantos otros y otras, yo no me contagié por descuido ni porfía: me contagié porque estamos en una pandemia y en una pandemia esto también puede pasar”. En este sentido, comentó que “no hay valientes, ni cobardes, ni mejor ‘arma’ que la del cuidado. Así es que cuídense y escuchen a los que saben, que no siempre son los que más hablan”.