Daniella Chávez perdió a un familiar a causa del Covid-19: “A los 3 meses falleció”

Una lamentable situación es la que afecta a Daniella Chávez, quien recientemente comunicó el fallecimiento de una de sus abuelas producto del Covid-19. La modelo dio a conocer el hecho a través de sus historias de Instagram, en donde posee casi 14 millones de seguidores.

En dicha plataforma, compartió una fotografía junto a su “lela”, a quien logró visitar luego de seis meses sin verla. “Ese día no quise entrar, solo quería verla y dejar un regalito después de 6 meses sin verla para cuidarla. Fue el último día que la vi. A los 3 meses falleció de Covid-19“, contó sobre el registro.

Daniella Chávez reveló que una de sus abuelas murió de Covid-19 – Instagram

“Hablamos detrás de esa reja y me fui”, agregó la modelo, haciendo un llamado para cuidar a los adultos mayores. “Cuiden a sus abuelitos”, dijo.

Daniella Chávez reclama contra la censura en redes sociales

El fallecimiento de la abuela de Daniella Chávez, ocurre a días de que la modelo expresara su molestia frente a la censura en redes sociales. “¡Cada día las redes sociales censurando más y más! ¡Ya no hay libre expresión de ningún tipo! Ahora solo funciona para las empresas o disqueras que pagan para tener like y seguidores! ¡Al resto los limitaron a todos! ¡En t1k.t0k ya me censuraron y no hice nada! ¡Hay videos que muestran todo y ahí están cómo si nada!“, dijo.

“¡También pasa que la que no puede, denuncia, y de esas hay muchas! ¡En vez de denunciar cuídese, haga algo por ud y deje vivir al resto! ¡Mire que criticando o denunciando ud no va ser mejor persona, no va adelgazar y menos me hará brillar menos! Mientras yo sigo brillando ud sigue sin salir adelante porque está preocupado del otro cuando debiera estar preocupado solo de ud”, agregó.