Celebridades que están criando hijos con estilo andrógino y no debemos juzgar

En estos tiempos en los que se ha intentado abrir cada vez más la conversación en torno a la identidad de género, Es momento de dejar de señalar a quienes "se ven diferentes" a lo que alguna vez nos enseñaron.

Estas famosas han sido criticadas por la forma en la que crían a sus hijos y sus hijos han sido cuestionados por no seguir los estereotipos de lo que es "ser niña" o "ser niño". Aquí te dejamos una lista de cómo es que estas celebridades nos están dando una lección de aceptación y amor.

Angelina Jolie

Angelina Jolie y Brad Pitt navegaron con gracia apoyando a un niño que exploraba su identidad de género ante el ojo público. Shiloh Jolie-Pitt, con quien Pitt compartió que quería ser llamado John a los 3 años, luce trajes en la alfombra roja y se corta el pelo antes de cumplir los 4.

"Quiere ser un niño", le dijo Jolie a Vanity Fair en 2010. "Así que tuvimos que cortarle el pelo. A ella le gusta usar todo de niño". Ambos padres siguen el ejemplo de Shiloh en todas sus opciones: pasatiempos, cabello, atuendos y expresión de género. "No sabes quiénes son tus hijos hasta que te muestran quiénes son", dijo Jolie en Women's Hour de BBC Radio 4. "Simplemente se están convirtiendo en quienes quieren ser".

Charlize Theron

El hijo de Charlize Theron ha sorprendido en varias ocasiones por sus coquetos outfits y es que a su corta edad ha dejado claro que le gustan los personajes de Disney, especialmente Elsa, de 'Frozen'. Ha sido captado usando el largo vestido azul , tiaras y una larga peluca dorada que presume con orgullo.

Varios medios y usuarios de redes sociales han criticado a la actriz por permitirlo pero ella es contundente con sus respuestas, asegurando que su hijo tiene derecho a vestirse como quiera sin ser etiquetado de ninguna forma.

La actriz sudafricana, de 41 años, tiene dos hijos, un niño y una niña: Jackson, a quien adoptó en 2012, y August, adoptada en 2015.

Megan Fox

La actriz no teme en decir que lo más importante para ella es que su hijo Noah sea él mismo sin importar el qué dirán. “A veces se viste solo y le gusta ponerse vestidos. Hace unos días se puso un vestido para ir a la escuela y cuando volvió a casa le pregunté: ‘¿Cómo fue? ¿Alguno de los amigos de la escuela te dijo algo? Y él me dijo: ‘Bueno, todos los chicos se rieron cuando entré a clase, pero no me importa, me encantan los vestidos”, reveló en una entrevista con The Talk. La respuesta de su hijo le dio a entender que estaba seguro de lo que él quería por lo que desde entonces, ha seguido motivándolo y enseñándole a ser fuerte. Fox también cuenta que a pesar de que apenas tiene 8 años, a Noah le gusta mucho la moda, además de que dibuja sus propios vestidos.

Kate Hudson

La actriz reveló en una entrevista que ha adoptado un "enfoque sin género" para criar a su pequeña hija Rani, de 2 años, así como a sus hermanos adolescentes. "Tener una hija no cambia realmente mi enfoque, pero definitivamente hay una diferencia. Creo que simplemente crías a tus hijos individualmente independientemente. Todavía no sabemos cómo se va a identificar ". Hudson ha decidido dejar que ellos mismos elijan lo que quieran ser y que sigan su propio estilo.

Will Smith y Jada Pinkett

Will y Jada Pinkett Smith han criado niños claramente confiados en quiénes son y cómo expresan su identidad de género. Ahora que son mayores, tanto Willow como Jaden han experimentado con diferentes estilos, rompiendo las normas de género en la moda. Especialmente Jaden, ha sido señalado por usar vestidos y faldas por diversión e incluso aparecer en revistas con ellos. "El mundo me va a seguir criticando por lo que sea que haga, y no me va a importar nada", dijo Jaden en una entrevista.

