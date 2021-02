Selena Gomez sorprende en un corsé negro y falda transparente para un look gótico

Selena Gomez es una de las cantantes que más ha calado en el gusto del público. Desde que apareció en Disney Channel como una ocurrente hechicera, no ha abandonado las luces del estrellato, compartiendo su carrera entre la música y el cine.

Su estilo es otro de los puntos por los que es admirada por millones de personas, quienes están pendientes de cada momento que pisa una alfombra roja o cuando posa para una sesión fotográfica.

Selena Gomez enloquece con un corsé de encaje negro y falda de malla transparente mezclando elegancia y sensualidad

Uno de sus looks más recordados y que enloqueció por completo a sus fans, cimentando su imagen de chica trendy y fashionista, se dio en el video de su sencillo Come and get it.

Selena Gomez apareció cantando y bailando en un campo de flores con un vestido de encaje y malla negra. En la parte alta, un corsé delineaba su silueta, embelleciéndola con detalles en encaje, mientras que en la parte baja una falda de malla cubría sus tonificadas piernas.

La cantante mantuvo su cabello largo y suelto en ondas, con sus labios rojos casi característicos.

Selena Gomez se deja ver auténtica sin maquillaje y da muestra de autoestima y amor propio La cantante y actriz se ha mostrado sincera ante sus fans

En la actualidad, Selena Gomez está a punto de lanzar su nuevo disco en español llamado Revelación y habló un poco sobre su grabación, una que ocurrió casi por completo de manera virtual.

En un video detrás de escena de Vevo, la cantautora compartió información sobre la realización de su video musical De Una Vez y también reveló el proceso de grabación del disco, que saldrá el 12 de marzo.

"'De Una Vez' fue una de las primeras canciones en las que trabajé desde el principio", dijo Selena Gomez. "En ese momento, hacer un proyecto en español era solo una idea que se intercambiaba. Luego, el resto del proyecto sucedió de manera muy rápida y orgánica".

La cantante y actriz grabó el álbum trabajando en paralelo en su programa de cocina. - Foto/Twitter

Agregó "En cuanto al proceso, en realidad grabamos casi todo el disco en Zoom debido a la pandemia".

