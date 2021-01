Ludwika Paleta enseña cómo lucir elegante con un traje de baño de volantes a los 40 años

Ludwika Paleta está celebrando muy emocionada el éxito de su más reciente serie Madre solo hay dos, de Netflix, que protagoniza junto a Paulina Goto. Con sus distintas personalidades y estilos de vida, lograron cautivar al público y que los espectadores se identificaran con sus distintas historias de vida.

"WOW!!! Qué sorpréndete ha sido la respuesta de Madre sólo hay dos. GRACIAS por sus comentarios, su buena onda y su apoyo. Eso nos tiene en el #1 🥇 de @muynetflix en muchas partes del mundo. Qué les ha gustado de la serie?", comentó la actriz en perfil de Instagram, donde ha compartido varias imágenes de la popular serie, que describe la historia de dos mujeres que dan a luz el mismo día y, por un error del hospital, intercambian a sus bebés.

Ludwika Paleta fascina con una delicada falda rosa plisada y un suéter de lana blanco Así promocionó su nueva serie ‘Madre solo hay dos’

Ludwika Paleta enseña cómo lucir elegante en un traje de baño amarillo de volantes a los 40 años

"Me encantó", "Ya la empecé, me río mucho", "Felicidades, está buenísima", "Me gustó todo. Las protagonistas y la química que tienen. El casting. La historia es buenísima, los personajes geniales. Y el final…", fueron parte de las reacciones a la serie.

Martín Altomaro interpreta al esposo de Ludwika Paleta en Madre solo hay dos, y la actriz confirmó lo bien que se llevaron durante las grabaciones al compartir una foto en su camper: "Cómo nos divertimos!!! Ya vieron “Madre sólo hay dos” ? @muynetflix. A veces pasamos mas tiempo en el camper y entre una escena y otra que filmando. Qué suerte que nos caemos bien 😂".

Pero ahora que Ludwika Paleta está de regreso a casa y en confinamiento por la pandemia, pues sí extraña viajar hacia uno de sus destinos favoritos: el mar. En su galería de Instagram se mostró nostálgica al compartir una foto desde la playa capturada hace un tiempo.

"Extraño el mar. Sentir la arena y el sol. ¿Tú qué más extrañas de salir?", escribió la madre de tres hijos, quién posó sentada desde la orilla luciendo un bikini de flores con un sombrero étnico, disfrutando del increíble paisaje que tenía frente a sí.

A sus 42 años, muestra que se puede lucir elegante en traje de baño, escogiendo modelos en tonos oscuros pero estampados con mucho color, creando así un coqueto balance.

Pero si, en definitiva, lo tuyo son los colores vivos, Ludwika Paleta también tiene una opción para ti: en otro viaje que hizo hace un par de años, deslumbró al atardecer con un elegante traje de baño enterizo amarillo, de corte asimétrico y con volantes encantadores.

