Detalles sobre la salida de Flor Vigna de Masterchef Celebrityy 2

Tras el éxito de Master Chef Celebrity, el programa de Telefe anunció una pronta próxima temporada.

Ya están confirmados 13 participantes: Andrea Rincón, Carmen Barbieri, Sol Pérez, Alex Caniggia, María O’Donnell, Candela Vetrano, Carlos Alfredo Elías (Cae), La Chepi, Gastón Dalmau, Juanse, Flavia Palmiero, Daniel Aráoz y Fernando Carlos. Aún restan anunciar tres participantes más; uno de ellos sería Osvaldo Laport.

Las primeras grabaciones arrancan en estos días y Telefe tendría la intención de estrenar esta nueva edición durante marzo para adelantarse a la vuelta de Marcelo Tinelli a El Trece, prevista para abril.

Asimismo, Tomás del Moro volverá a conducir el programa , junto al mismo jurado (German Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis) y que Marcelo Polino continuará con su labor como embajador de Masterchef.

No obstante, lo que fue una sorpresa que no esperaba ni el público ni los miles de fans del certamen es que Flor Vigna no participará de esta segunda temporada.

Teleshow, habló con la actriz para conocer su salida.

"Lo concreto es que tengo la mejor relación con la gente de Telefe y seguramente habrá nuevos proyectos en común. Me encantó formar parte de semejante éxito, pero decidí no hacer esta segunda edición porque tengo un proyecto que tiene que ver con la actuación, que lo tenía cerrado hace un tiempo para el mes de marzo. Y como hace mucho que no me tomo un tiempo libre, decidí parar el mes de febrero y por esa razón no hacer Masterchef 2″, confesó.

Además, habló de sus planes de relajo para el mes de febrero.

"Alquilamos una casa con amigos. Y voy a empezar a estudiar música, que es algo que me gusta mucho. A veces da vértigo parar un poco, pero tomé la decisión de hacer una pausa para arrancar marzo con todo", contó

