Oriana Sabatini reveló que es bisexual: "Si hay que ponerle una etiqueta, supongo que sí"

Oriana Sabatini interactuó con sus seguidores, en un juego de preguntas de verdadero o falso.

La cantante, se animó a responder cuestiones más íntimas.

Una de las preguntas fue si era bisexual, a la que ella, contestó con un "¿VERDADERO? Si hay que ponerle una etiqueta, supongo que sí".

Cabe mencionar, que Sabatini siempre se había manifestado en contra de los encasillamientos.

No obstante, ante otra consulta de si alguna vez "había tenido onda" con una mujer, respondió con un contundente FALSO.

Oriana Sabatini, en un juego de preguntas y respuestas, reveló que era bisexual. - Instagram

Respecto a otros temas, Sabatini se sinceró y habló sobre su trastorno de alimentación, y contó que se estaba recuperando.

"Siempre tuve una obsesión horrible con eso, pero definitivamente la exposición que te dan las redes sociales hizo que en cierto punto me ponga muchísima más presión de la que ya me ponía", confesó.

Cabe destacar, que Oriana publicó un video en julio en ropa interior, donde mostraba sus "imperfecciones" y confesaba el trastorno de alimentación que sufría.

Cuando fue indagada por su peso, respondió que no tenía "idea".

"La balanza y los trastornos alimenticios no son amigos", aseveró.

Por otra parte, la artista habló de su relación con el futbolista Paulo Dybala.

“¿Te gustaría tener dos hijas mujeres?”, le preguntaron a lo que ella respondió que sería su "sueño".

Otra consulta fue si "el amor" la salvó y ella también respondió tajante.

”Me salvé yo pero no niego que el amor sano y bueno me dio mucha fuerza para hacerlo”. En ese sentido, y en referencia a su residencia en Turín, también confirmó que siempre tuvo el deseo de irse a vivir a otro lado, pero que cuando se le dio la oportunidad ese deseo “no era tan fuerte”. “El amor me puede y por eso sí que hago todo”, concluyó.

