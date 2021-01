Sol Pérez confesó cuantas cirugías se hizo en el cuerpo

Sol Pérez también agregó ese juego de preguntas y respuestas a sus seguidores que está tan de moda en Instagram.

"¿Te hiciste alguna cirugía o algún retoque en el cuerpo?", le preguntó un seguidor.

"Me operé la nariz a los 18 años porque mi hermano me la rompió de un cabezazo.", contestó y también admitió que se sometió a una cirugía para aumentar sus pechos.

Asimismo, sus seguidores le preguntaron qué rutinas lleva a cabo para tener su físico y ella confesó que era una gran aficionada al deporte.

"No me imagino una vida sin entrenar", expuso.

Además, respondió a otra pregunta de porqué se apodaba "La sobri de Pérez", su identificativo en Instagram.

La conductora se animó a contestar varias preguntas hechas por sus seguidores. - Instagram

"Cuando empecé a trabajar con mi tío (el periodista Fabián Pérez) tenía 18 años y todos pensaban que era el gato de mi tío, y por eso me habían metido a trabajar. Mi tío me empezó a decir ‘sobri’ al aire y ahí me quedó ‘la sobri de Pérez’, que es mi tío", respondió.

Después quiso remarcar que luego empezó a trabajar por su cuenta.

"Hacía muchos castings, algunos me iba bien, en otros no y después le pegué con el clima. Ahí nació la chica del clima", comentó.

También, habló de cuanto lidia con los prejuicios.

"Me costó y me cuesta mucho salir de ese pensamiento. Si tenés trabajo es porque sos el gato de alguien. Lamentablemente eso existe, por eso no me gustan los gatos. De ningún tipo. Siempre esfuerzo, estudio y dedicación", aseveró.

Ahora, la modelo se encuentra aislada porque tiene coronavirus.

Ella se enteró que lo había contraído al realizarse un hisopado cuando regresaba de unas vacaciones en la Costa Atlántica con su pareja, Guido Mazzoni.

No obstante, Está bien de salud y muy pronto podrá retomar conducción en el canal 26.

