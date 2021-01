Posible reconciliación entre Barby Franco y Fernando Burlando

Tras varios rumores, Barby Franco confesó que ella y Fernando Burlando estaban "distanciados", pero seguían en comunicación.

“No estamos separados, sí estamos distanciados, pero estamos hablando… Por el momento no estamos viviendo en el mismo lugar. ¿La crisis? La vida misma, es mutuo, fueron muchos años y no llegamos a un acuerdo de la convivencia. Son muchos años de estar en pareja. Ayer hablamos. Él no vino a casa todavía. Desde Navidad que no nos vemos. Pero sí hablamos, tenemos buen diálogo. Yo estoy re bien”, explicó la modelo.

Tras la crisis entre Franco y Burlando, los dos fueron vistos en Cariló.

No obstante, en Los Ángelas de la Mañana se filtró un video donde salían los dos juntos en Cariló

"Están en Cariló. Él tenía hoy un partido…", contó Ángel De Brito.

Mariana Brey le interrumpió asegurando que era de polo.

"De polo, mirá cómo sabe Brey. Tenía un partido de polo y anoche llegó Barby Franco al hotel howard Johnson de Cariló y parece que se amigaron".

"Están juntos, pero no está todo resuelto tampoco, pero esto es un avance enorme. Pero de no querer ni hablar de ella a esto, es un paso importante", explicó el conductor.

La panelista que también aportó datos fue Cinthia Fernández, que aprovechó y le preguntó cómo sabía que el abogado tenía un partido de polo.

"Tengo informantes", aseguró.

Las causas del distanciamiente de Barby Franco y Fernando Burlando, serían, según el periodista de Intrusos,Rodrigo Lussich, que confirmó que había hablado con el abogado, "que él fue quien sintió que la cosa ya no daba para más y el chispazo sería la alta exposición de ella".

"Él ya no tiene tantas ganas de exponerse", agregó.

Barby Franco llevaban diez años juntos entre idas y venidas.

Durante su relación, ambos anunciaron su casamiento tantas veces como lo suspendieron luego por "incompatibilidad en sus agendas, proyectos laborales de cada uno y hasta la crisis económica del país".

No te pierdas el video en