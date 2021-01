Muere el papá de Gael García, el actor y director José Ángel García a los 62 años

El actor y director de cine José Ángel García murió a los 62 años de edad. El padre del también actor Gael García fue hospitalizado hace unos días tras presentar complicaciones de la fibrosis pulmonar que padecía desde hace algunos años.

La noticia la dio a conocer su pareja, la actriz Bella de la Vega a través de Facebook en donde publicó una conmovedora despedida.

"En el Paraíso estás MI AMOR, MI CIELO, MI VIDA! En nuestro Avalon nos volveremos a REUNIR, mi TODO! TE AMO POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE, MI MAESTRO, EL AMOR DE MI VIDA".

"Se fue en la madrugada, ya no aguantó pobrecito, él quería vivir pero su cuerpecito ya no aguantó estaba débil de sus pulmones", dijoBella de la Vega en exclusiva a la agencia de noticias JDS.

Consternada por la partida de su esposo, abundó que "se colapsó su cuerpo, ya no pudo seguir, ya no está", indicó con la voz quebrada.

Bella aclaró que no murió por Covid-19 a pesar de que estaba internado en un hospital con atención a pacientes enfermos de ese virus. "A él lo aislaron para que no se fuera enfermar porque no tenía nada de Covid, ya no lo pude ver hasta antier nada más".

Sin embargo, lo que acabó con su vida fue "la fibrosis pulmonar por haber convivido con una persona fumadora, fue un mal desenlace", apuntó la actriz de 34 años. "Su hijo Gael ya lo sabe", señaló Bella de la Vega, además del resto de la familia de José Ángel, quien era socio honorario de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y se encargará de sus servicios funerarios.

Aunque hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre el fallecimiento del cineasta, se sabe que fue hospitalizado de emergencia el pasado 20 de enero al presentar algunas dificultades para respirar.

De la Vega había pedido oraciones para la pronta recuperación de José Ángel García e invitó a sus seguidores a una oración colectiva para que su esposo pudiera sanar.

Complicaciones de José Ángel García

En una entrevista con el programa Ventaneando, la actriz indicó que la salud de José Ángel García había mermado tras regresar de vacaciones, pues presentó una infección de vías urinarias que se complicó con el problema pulmonar que padecía.

Indicó que el papá de Gael García había padecido varias crisis por falta de oxigenación antes de ser ingresado al hospital, la más severa fue cuando se desmayó debido a la falta de oxígeno en el cerebro.

Bella de la Vega detalla el estado de salud de José Ángel García, ¡vivieron un gran momento de angustia!

