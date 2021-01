Billie Eilish y Rosalía deslumbran con su estilo en nuevo video musical e imponen tendencia de uñas 2021

En los últimos años, las tendencias de nail art se han diversificado lo suficiente como para que existen opciones para todos los gustos, pero si hay una artistas que han influido mucho en esta área son Billie Eilish y Rosalía, ambas conocidas no solo por su talento sino por la extravagancia de sus uñas.

Este jueves, 22 de enero, ambas artistas presentaron su colaboración “Lo vas a olvidar” con un video que superó los 10 millones de reproducciones en Youtube durante su primer día.

“Dime si me echas de menos aún, dime si no me perdonas aún. Qué harás con todo este veneno, nada bueno. Dime si me echas de menos aún”, dice la canción que impactó a los fanáticos debido a que la intérprete de “Bad Guy” canta en español.

Sin embargo, la canción no fue la única razón que dio de qué hablar en esta producción, pues, el estilo de ambas artista destacó, como siempre, por la extravagancia que transmiten.

Billie Eilish y Rosalía - Captura de video

Las dos artistas lucieron manicuras muy similares y extravagantes, pues no solo tenían un largo llamativo, sino un diseño tridimensional con toda clase de apliques.

Pese a que Rosalía y Billie tienen estilos completamente diferentes, la uñas largas y llamativas es un elemento que ambas disfrutan y que da de qué hablar a todos los eventos a los que asisten.

Tendencias del nail art en 2021

Las artistas se han convertido en dos de las mayores influyentes en el mundo del nail art, pues han hecho que este tipo de manicuras exageradas se conviertan en una tendencia amada por muchas.

Sin embargo, para otras chicas este look es completamente inaceptable y apuestan por diseños minimalistas, de modo que en este 2021 vemos una batalla de estilos que se enfocan en amar u odiar las extravagancias.

Uñas de Billie Eilish - Instagram @billieeilish

Las intérpretes no son las únicas artistas que han apostado por este estilo, muchas artistas y celebridades disfrutan tener un largo llamativo como es el caso de Kylie Jenner.

Pero si en algo han destacado estas cantantes es que no solo disfrutan de un largo pronunciado, sino en diseños completamente innovadores y vanguardistas que pueden ser considerarse expresiones artísticas.

Uñas de Rosalía - Instagram @rosalia.tv

Es así como en cada uno de sus performances, sea grabado o en vivo, llevan este tipo de diseños que se roban toda la atención de los espectadores.

El video Billie Eilish y Rosalía cautivó al público

Los fanáticos de ambas cantantes quedaron completamente impactados con el tema que crearon para expresar el lado más melancólico de la aclamada serie “Euphoria” de HBO.

Ver a Eilish cantar en español fue para muchos una de las partes más emocionantes del video musical, pues, aunque la artista ya había interpretado “Eres tú” de Carla Morrison, es la primera vez que saca nuevo material dirigido a su público hispano.

“Me encanta esta canción muchísimo. Aquí la tenéis ahora para que la disfruten”, expresó a sus más de 74 millones de seguidores en Instagram.

Desde hace un largo tiempo, los admiradores de las cantantes esperaban una colaboración, ya que no solo se habían mostrado como grandes amigas, sino que habían hablado al respecto.

La misma Rosalía había mencionado que trabajaba en una canción con Billie y su hermano Finneas.

“Me parece que ya está cerca. Creo que los arreglos los acabé ayer. Siento que la producción, el diseño de sonido, está casi terminado, así que sólo necesito que Billie me mande su parte vocal y que ellos me envíen las ideas que quieran añadir porque ya estamos ahí”, expresó en una entrevista la española.

