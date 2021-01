La transformación de Fernando Colunga para Malverde: El santo patrón

Ver esta publicación en Instagram

Durante una entrevista para Un nuevo Día, Fernando reveló que estuvo esperando por cinco años a encontrar una historia que se alejara de las telenovelas que antes había protagonizado y que se encontraba un momento en el que deseaba dar vida a personajes complejos, como es el caso de Malverde.

"Estoy emocionado de que confíen en mí, de que mi trayectoria me avale y de regresar con un proyecto que de verdad, me tiene emocionado, porque era lo que estaba buscando, algo que me motivara a regresar a la televisión."