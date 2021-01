El novio de Lizy Tagliani se declaró mientras la actriz estaba en vivo en su programa

La tarde de este lunes, fue muy especial para Lizy Tagliani.

La actriz, estaba al aire en Por el Mundo, programa de Telefé que conduce junto a Marley, cuando de pronto, el novio de la conductora, Leo Alturria, irrumpió en el ciclo para sorprenderla con un anillo de compromiso.

“Mi amor, escuchame. Estoy muy contento de estar con vos. Estamos en el fin del Mundo -se encontraban en Ushuaia- y quiero decirte que a partir de acá comienza una nueva etapa. Quiero regalarte este anillo para afianzar nuestro compromiso. Te amo mucho y empezamos nuestra aventura”, expresó en su declaración.

Lizy Tagliani se comprometió en vivo con su novio, Leo Alturria. - Instagram

Tagliani, visiblemente emocionada le besó.

"Se están comprometiendo en este momento", agregó Marley.

Minutos más tarde, Tagliani le agredeció a Alturria su romántica propuesta.

"Gracias por este hermoso momento, te amo. Me gusta que me entiendas el humor… que compartas mi alegría y mi vida. Soy muy feliz", expresó junto a una imagen del momento de la declaración.

La humorista, conoció a su novio cuando éste fue a participar de su programa de entretenimientos.

Muy atraída por él, después de intercambiar unas palabras, decidió lanzarse, escribiéndole un mensaje en su cuenta de Instagram.

"Es una historia larga, lo vi primero en un programa de parejas de Nico Occhiato y ahí me gustó. Después volví a verlo en Un minuto para ganar. Y un día entro al estudio de mi programa, donde estaban varios participantes ensayando, y lo veo y digo: ‘Ese es el chico de la televisión’. Ahí le hice una radiografía completa. Cuando se presentó a participar de El precio justo primero se hizo el cancherito. A mí me encantó pero no podía decir nada, yo me muestro siempre alzada con todos los participantes. Le pedí a uno de los productores que me consiga los datos de él y después, cuando estaba en mi auto, le mandé un mensaje", declaró Lizy en ese momento.

