Claudia Villafañe, ganadora de Masterchef Celebrity

Este lunes, finalizaba el primer certamen de Masterchef Celebrity en Argentina, que se convirtió en el programa más visto de la televisión del país durante el 2020.

El encargado de anunciar a la campeona fue Martitegui: "La ganadora de Masterchef es…la Tata".

La campeona, es conocida por este apodo por su nieto Benjamín quien la llamaba así desde los 12 años.

El último programa de Masterchef Celebrity se grabó el 23 de diciembre.

Claudia Villafañe fue la ganadora de Masterchef. - Instagram

Desde ese día, la empresaria ansiaba que llegara el 18 de enero para poder ver al aire el resultado.

Peleó por el premio con Analía Franchín, a quien conoce desde hace muchos años y con quien tiene una relación especial.

Analía se decidió por una entrada de carpaccio de portobellos, como plato principal un pulpo grillado y, de postre, durazno asado con almíbar de naranja, ricota casera y praliné de nueces.

Por su parte, Claudia, por su parte, optó por una burrata con tomates confitados, frutillas y vinagreta de vainilla como entrada, de plato principal eligió un solomillo de cerdo envuelto en conejo y panceta y, de postre, un cremoso de chocolate blanco con helado de banana.

Por ende, la final fue adrenalínica y ambas fueron felicitadas por el jurado.

Asimismo, en su cuenta de Instagram, expresó su emoción.

"Ustedes no se imaginan lo que sentí en ese momento, todas las cosas que me pasaron por la cabeza, desde el día que decidí estar en el certamen hasta hoy! Tantos momentos compartidos, tanto aprendizaje, conocer gente maravillosa, empezando por mis compañeros (me llevo en el corazón todas nuestras risas y nuestras tristezas que fueron mas leves porque armamos un grupo HERMOSO), técnicos, producción, director y control, los chicos del bar, los asistentes gastronómicos y todos ustedes que me hacen el aguante en la calle, subiendo una historia, pidiéndome una foto, un video o un mensaje!"

Después, agradeció al jurado compuesto por Santiado del Moro, Germán Martitegui, Damián Betular, y Donato de Santis.

"Y muchas gracias a @telefe @darioturo @guillermo.pendino @boxfishtv por darme la oportunidad para que la gente me conozca tal cual soy! Un placer compartir la final con vos ( a Analía).

No te pierdas el video en