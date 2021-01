Kelly Osbourne reaparece y presume su estilizada figura, demostrando que sigue perdiendo peso

Kelly Osbourne sorprendió a sus seguidores con una reciente imagen en la que muestra su estilizada figura tras perder más de 40 kilos.

A través de su Instagram, la cantante y actriz mostró su figura luciendo un ajustado vestido midi en tono negro muy elegante.

"Oh, ella se siente hoy cazando", escribió la celebridad en la imagen en la que recibió más de 160 mil likes y más de 3 mil comentarios en los que la halagaban y aplaudían por su increíble logro.

"Wow estás matando", "bravo es increíble lo que has logrado", "OMG que cuerpazo", "eres inspiración para todas", "te amo me encantas", "estás en llamas chica", "no importa lo que peses, lo que importa es cómo te sientes", y "te ves como te sientes, te admiro", fueron algunas de las reacciones en redes.

A principios del año pasado la cantante había anunciado que se comenzaría a cuidar. “El 2019 fue un infierno y comprendí que constantemente estaba anteponiendo las necesidades de los demás a las propias. 2020 será mi año”.

Y a mediados del año pasado, la hija del rockero Ozzy Osbourne comenzó a mostrar su increíble cambio en sus redes, y reveló que había perdido 40 kilos, tras someterse a una cirugía bariátrica.

“Sí, estoy presumiendo porque trabajé duro y se siente bien… perdí 85 libras, 40 kilos, desde la última vez que te vi, ¿puedes creerlo?”, respondió la famosa celebridad al comentario de una amiga en una de sus fotos.

La cantante sufrió por su sobrepeso durante años, y durante una entrevista en el 2011 reveló cómo había afectado su vida.

“La prensa me llamó gorda casi toda mi vida. Eso me rompió el corazón y arruinó mi autoestima. Me presionó a odiarme de una manera enorme. Estaba tan enfadada por la cosas que la gente decía de mí, que realmente creo que esa es la verdadera razón por la que empecé a tomar Vicodin (un opioide) y terminé en rehabilitación”.

Sin embargo, años después comenzó a tener una vida más sana y adoptó una dieta estrictamente vegana, que poco a poco la ha ayudado a mejorar su salud.

Además, también realiza ayuno intermitente y se ejercita diariamente, y dejó hace años su vicio a las drogas, convirtiéndose en inspiración para las mujeres en el mundo.

Y es que lo más importante en su caso, y lo que nos ha enseñado es que no importa el físico, aunque claramente nos ayuda a aumentar nuestra autoestima, pero lo que en realidad importa es que se siente muy bien, y eso es lo que transmite.

Además, nunca es tarde para empezar y mejorar tu vida, sin importar la edad que tengas, así que nunca nos debemos rendir.

