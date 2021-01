El descargo de Nati Jota tras críticas por una foto en bikini:"Justo cuando creí que estaba más segura de mi misma"

Nati Jota, quien se encuentra de vacaciones en Pinamar junto a su familia, subió este fin de semana un video en su cuenta de Instagram, en el que se la puede ver caminando de un lado a otro en las playas de Pinamar y añadió un mensaje jocoso.

"Ese momento incómodo en el que pegás la vuelta en la caminata por la playa. A dónde llegaste? Por qué justo ahí? No hay po qué", tituló.

No obstante, muchos usuarios se centraron en criticar su cuerpo.

La influencer y periodista, no dudó en hacer un descargo en otro video en la red social, además de expresar su enojo en Twitter.

"Subo un video en bikini y los mensajes criticándome el cuerpo no se hacen esperar. Justo cuando creía que estaba más segura de mí misma. Me encuentro cosas nuevas que no me jodían. Gracias", tuiteó.

Luego, añadió que se dejase de "militar el amor propio como si fuera algo fácil porque frustra el doble".

Además, añadió otro discurso en el video que subió a Instagram, desde la carpa del balneario donde se encontraba.

"Como que, justo cuando yo creo que estoy más segura conmigo, que ya pasó eso, que me acepto, que me gusta como soy… ¡Tacate! Aparece esto para decirme: ‘¿estabas segura de esto?’, ¿te gusta tanto en realidad?’ Gracias", comentó.

Asimismo, aprovechó para expresar que las críticas no solo le dolían a ella, sino que podían afectar a adolescentes que crecen bajo la presión social de tener un cuerpo perfecto.

Jota, ya había comentado el complejo que tiene con sus estrías.

"Traumada toda mi adolescencia por mis estrías, usaba bikinis rarísimas para que me taparan.Me acuerdo que era horrible sentir que todos me iban a mirar las estrías; pero llegó un momento donde me di cuenta que todas las tenemos" confesó.

También volvió a aconsejar a las mujeres que no se ocultasen por miedo a las críticas.

"Los giles así hoy sirven para darnos cuenta de que lo que antes nos dolía, ahora nos resbala"Lo bueno de estos giles es que nos confirman que lo que antes nos dolía ahora nos xupa (sic) un huevo", manifestó.

