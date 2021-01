Adele reaparece con un look cómodo y elegante de leggings negros

Adele no pudo resistirse a la moda de los leggings. Aunque la británica es una de las artistas más elegantes del mundo de la música, siempre luciendo trajes llenos de brillo, cristales y bordados sobrios, pues ahora ha incorporado a sus looks prendas de ropa mucho más relajadas.

A finales del pasado agosto de 2020, la intérprete de temas tan sublimes como Hello y Someone like you, sorprendió a todos sus fanáticos alrededor del mundo al mostrarse de lo más relajada con un leggings tie-dye en tonos gris y negro, junto con un top de traje de baño y un peinado de mini chongos jamás visto antes.

También se dejó ver en la intimidad de su acogedora sala de estar, completamente al natural y en pijamas, usando un pants gris de algodón junto con una playera blanca clásica, demostrado que si bien es una de las estrellas más exitosas del mundo, pues también es una persona como cualquier otra que ama estar en ropa cómoda.

Si quieres verte casual usando leggings, fácilmente puedes hacerlo al mejor estilo de Adele: la artista fue captada por los paparazzis hace un tiempo luciendo un leggings negro básico, junto con una sudadera con capucha y una chamarra acolchada verde esmeralda con estampado rojo.

Para verte aún más formal, puedes entonces agregar al look con leggings un magnífico maxi abrigo negro de gamuza con botones dorados como lo hizo Adele hace un par de años, complementando el outfit con unos botines de cuero negro, unos lentes de sol y un coqueto sombrero. Como ves, hay miles de maneras de combinar un leggings según la ocasión y la personalidad de quien lo vaya a usar.

