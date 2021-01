Adele muestra cómo llevar un pantalón rosa con gran estilo y elegancia

Adele parece que pronto sorprenderá con el lanzamiento de su nuevo álbum en más de 5 años: su ausencia musical ha golpeado fuerte el corazón de sus fieles fanáticos, pero ahora un amigo cercano a la artista británica dio pistas de su nueva placa discográfica.

Su mejor amigo, Alan Carr, confesó que el nuevo disco de Adele es "asombroso" y cobran fuerza los rumores de que se estrenará en próximo febrero, según reseñó el medio británico The Sun. Además, comentó que escuchar estas nuevas canciones se sintió como escuchar a una "vieja amiga" que nunca se ha ido.

Pero mientras llega el nuevo disco de Adele y el mundo trata de recobrar la normalidad en medio de una compleja pandemia a raíz del Covid-19, los fans de la intérprete de Someone like you sigue repasando las antiguas fotos de su Instagram, recordando conciertos pasados y presentaciones difíciles de superar por su grandeza.

Hace varios meses, la misma Adele recordó su presentación en el Glastonbury 2016, ocasión en la que lució un impecable vestido negro de gasa, con falda plisada y de maxi mangas, decorado con coloridas lentejuelas.

Entonces, así como Adele puede ser todo sobriedad y elegancia a la hora de escoger sus looks para conciertos, en ocasiones sale a relucir su lado más gracioso y bromista. Fue así como en una pasada presentación, se vistió con un look totalmente rosa, compuesto por un pantalón culotte combinado con una camisa blanca y un blazer. Una peluca rubia aportó un toque divertido a su outfit, al que agregó además unas zapatillas rosa platinadas.

Aunque en el presente, con más de 40 kilogramos menos de peso, ha transformando considerablemente sus looks, enamorando hace un par de meses en los ensayos de Saturday Night Live con un atuendo total de mezclilla y botines de piel.

