Nicole Neumann confiesa que le gustaría estudiar Abogacía: "Lo primero que haría es ir contra la ley del aborto"

Nicole Neumann, sorprendió este martes en Nosotros a la Mañana revelando una ambición profesional.

"Me encantaría ser abogada", contó la panelista.

Esto fue mientras el letrado Mauricio D'Alessandro hablaba de la herencia de Diego Maradona.

Neumann, contó que haría si se recibiese en Abogacía, después de que D'Alessandro le asegurase que esta profesión tiene sus condiciones.

La panelista, confesó que le encantaría estudiar Abogacía. - Instagram

"Olvidate, no se me pasa una si soy abogada y tengo todas las armas", comentó.

Esto provocó que sus compañeros especulasen contra quien se se enfrentaría judicialmente.

"No sé a quién se referieren, igual no voy a decir ni blanco ni negro. Lo primero que haría es ir contra la ley del aborto", contestó la modelo.

Al instante, Karina Iavicoli aprovechó la ocasión para indagar sobre la relación actual con el padre de sus hijas y preguntarle por qué él podía mostrar a las menores y ella no.

No las mostró él, fue un pariente. Su hermana Soledad. Quien no tiene una cautelar, puede mostrarlas", respondió Neumann, que no quiso hacer más comentarios al respecto.

No obstante, sorprendió dejando entrever que Cubero se habría llevado a sus hijas de vacaciones a México sin avisarle.

"Creería que se fueron el 3 o el 4, una cosa así", disparó la mamá de Alexia, Sienna e Indiana cuando le preguntaron cuándo se habían ido las chicas.

"Pará, ¿vos estás diciendo que no sabías que se iban a México?", preguntó Iavicoli para confirmar la data que tenía.

Ahí fue cuando Nicole no dio más detalles y dijo que no iba a "contestar nada" y que ·todo lo que está fuera de lo normal lo llevan adelante abogados".

Si bien Nicole aseguró que "hay permisos para que sus hijas salgan del país", todo el tiempo dio a entender que no estaba al tanto de la decisión de su ex de viajar al exterior.

"Yo tengo comunicación con ellas, eso no me lo pueden negar, si no es un delito. Les regalé celulares para poder tener una comunicación directa", manifestó, pero siguió con su postura ambigua.

