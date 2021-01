Las idílicas vacaciones de Pampita junto a su familia en la Riviera Maya

Carolina Pampita Ardohaín, se encuentra ahora mismo de vacaciones en la Riviera Maya, junto a su esposo, Roberto García Moritán y a sus tres hijos.

La modelo, ha compartido varias fotografías donde demuestra su felicidad.

"Life is too short to waste on negativity…", (La vida es muy corta para gastarla en negatividad), escribió en una imagen donde posaba con un sombrero y una bikini negra.

Además, posteó imagénes de los pequeños en una pileta del hotel donde se alojan, donde jugaban con el agua y se montaban en los toboganes acuáticos.

La modelo mostró a sus hijos disfrutando de las instalaciones del hotel donde se alojan. - Instagram

La conductora, continuó compartiendo sus vacaciones.

"Más amada imposible", escribió Pampita en una storie en la que se la veía abrazada a sus tres hijos mientras se movilizaban en un carrito por las calles internas del resort en el que se encuentran alojados.

"Parece que están en un colectivo en Buenos Aires, todos amontonados", se le escucha decir a Moritán mientras los graba.

Por otro lado, Pampita ya había declarado que hay que buscar siempre un lado para disfrutar con la pareja.

Fue el mismo Moritán, quien compartió también en sus stories de Instagram un video en el que se lo ve abrazado a la modelo mientras disfrutan de las aguas del mar del Caribe.

Días atrás, habían comenzado a circular rumores que indicaban que Ardohain podría estar embarazada.

También, se especuló con varias fotos en las que la conductora de Pampita Online aparecía luciendo ropa suelta. Sin embargo, ella misma se encargó de desmentir estas versiones pero afirmó que Sería "una linda noticia".

Esperemos y veremos qué tiene planeado Dios para nosotros”, expresó Carolina en un audio que le envió a Ángel de Brito antes de las fiestas.

Esto condujo a que se creyese que era sólo cuestión de tiempo.

No obstante, pasadas ya tres semanas, la modelo sigue sin hacer ningún anuncio.

