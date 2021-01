La China Suárez mostró la habitación de ensueño de sus hijas

La China Suárez causó sensación este miércoles compartiendo fotografías de la habitación idílica de sus hijas, Rufina Cabré y Magnolia.

La China Suárez tiene tres hijos. La mayor de ellas, Rufina (6), es fruto de su relación con Nicolás Cabré.

Luego, tuvo dos hijos con Benjamín Vicuña: Magnolia, de 2 años, y Amancio, de 6 meses.

Si bien tanto como Vicuña y la actriz son bastante activos en las redes sociales, ambos se comportan de forma cautelosa y resguardan algo de la intimidad familiar, en particular cuando se trata de sus hijos.

No obstante, de vez en cuando hacen excepciones y esta vez la actriz mostró la espectacular pieza de sus bebas.

La China Suárez compartió mediante stories imágenes de la habitación donde duermen sus hijas Magnolia y Rufina, que recuerda a un cuento de princesas. - Instagram

El dormitorio, cuenta con una casa de muñecas en tamaño real.

Además, está decorado en tonos pasteles, y tiene el particular detalles de que la cama que comparten Rufina y Magnolia al estilo marinera, imita la fachada de una casa, con su tejado, sus ventanas y sus macetas con flores.

Cabe añadir que Rufina y Magnolia usan juegos de sábana en tonos de rosa y blanco por lo que podría resumirse que su pieza es similar a las que imaginamos de las princesas de los cuentos.

En las primeras horas de 2021, La China deseó feliz año a todos sus seguidores con una postal en la que se mostró amamantando a su hijo.

"Hoy tenía pensado ponerme un vestido largo floreado, maquillarme y peinarme. No llegué a tiempo", expresó. "También quería poner el mantel, no lo encontré. La vida una vez más me demuestra que a veces no todo es como planeamos y que está bien que sea así. Tengo lo más importante: salud. Gracias. Feliz 2021″, expresó.

