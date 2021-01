Tras la polémica con Fede Bal, Cinthia Fernández renuncia a la obra de "Mentiras inteligentes"

Cinthia Fernández, contó este martes a la mañana en Los Ángeles de la Mañana (LAM)que el elenco y la producción de la obra teatral Mentiras Inteligentes estaban enojados con Fede Bal por haber asistido a una fiesta de Fin de Año la madrugada del 1 de enero.

La panelista, aseguró que mantiene cuidados extremos por la pandemia del coronavirus, ya que una de sus tres hijas es de riesgo porque tiene problemas respiratorios y por ese le molestaba la actitud de su compañero.

Asimismo, la bailarina también dejó entrever que el actor podría ser desvinculado de la obra y agregó que estaban buscando un reemplazo, incluso salió a la palestra el nombre de Agustín Cachete Sierra.

No obstante, horas después Bal desmentía estos dichos en Intrusos.

"No me bajaron de ninguna obra, yo tengo constante diálogo con Alberto –el productor–, la verdad es que elijo creer que fue una desconexión o una mala información, no creo que sean tan mala leche de decir cosas que no son para generar un escandalete de verano”.

Cinthia Fernández este martes en LAM. - captura youtube

También, añadió que el elenco no tenía ningún problema con él.

"Me llamaron hace 20 minutos, hablé con todos y está todo bien, incluso Cinthia me llamó y está todo bien", contó.

El periodista, aclaró el motivo de la polémica de lo sucedido en la fiesta de fin de año.

"Yo me fui el miércoles a Mar del Plata, y el primero me volví solo a la tardecita. Parece que Guille Coppola cae con COVID, y él está al lado de donde está mi novia con su familia, entonces cuando llegué lo saludé con un codazo y barbijo, y al otro día fue Año Nuevo e hicimos una comida con Sofi y algunos amigos, muy pocos, no llegábamos a diez personas, todo al aire libre. Después al otro día se hizo otra reunión, pero no era mía, y circula una foto mía con dos chicas, sí, pero eran dos chicas que me pidieron una foto y la subieron a sus redes sociales. No sé quiénes son, son dos chicas que me pidieron una foto y yo no se las negué", afirmó.

Por su parte, Arnaldo André, actor que forma parte del elenco de la obra en cuestión, lo desmintió a Teleshow, al igual que Marta Fernández, que aseguró que la relación con Fede estaba bien.

No obstante, cuando parecía que estaba claro, Adrián Pallares reveló en Twitter el abandono de Cinthia.

"Urgente: renunció Cinthia Fernández al espectáculo #Mentirasinteligentes. Siguen Federico Bal, Marta González y Arnaldo André. Se busca un reemplazo. Mucho enojo en la producción con lo sucedido", tuiteó.

Parece ser que el productor de la obra, Alberto Raimundo, no está muy contento con "la actitud desprolija" de la panelista.

La respuesta de Cinthia no se hizo esperar.

"Dios mío, qué difícil cumplir con las normas, ¿no? Lamentablemente me entero por acá! Estoy podrida de la gente irresponsable que se caga en los demás, y en este caso en mis hijas", escribió en la red social.

No te pierdas el video en