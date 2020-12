El enojo de Claudia Villafañe por los comentarios al aire de Santiago del Moro en Masterchef Celebrity

Claudia Villafañe no hizo su mejor plato en la noche del miércoles de Masterchef Celebrity.

La prueba, consistía en hacer un sandwich, pero no uno simple, lo que le trajo dificultades.

"Con todo lo que nos pedía el jurado que tenía que tener…", aportó sobre la tarea culinaria encomendada.

Cuando presentó su plato al jurado, Santiago del Moro le señaló sus errores.

"Qué poca pinta, Claudia… ¿Nunca despachaste fiambre?", bromeó mientras la ex de Maradona trataba sacar de la cortadora algunas fetas de mortadela, sin mayor suerte.

"No me enganchaba bien .Cuando hacía la fuerza para cortarla, que quería cortarla muy finita, se me salía de lugar y la tenía que volver a colocar", se excusó.

Claudia Villafañe no tuvo su mejor noche con la prueba del sandwich en Master Chef Celebrity. - Instagram

El propio Del Moro trató de apremiarla, ya que se estaba quedando sin tiempo.

"No tengo mucho tiempo para cortar el fiambre que quiero”, lamentó.

Santiago seguía con atención su desempeño en la fiambrera: “¡9! No llegas Clau… ¡8!″. Y Claudia que hacía lo que podía con el jamón crudo, mientras preguntaba si podía agarrar queso, lo que fue permitido por el conductor.

Claudia se hizo con el que encontró. “¡Listo! A tu lugar”. Y hacía allá iba cuando tomó un par de limones sin pedir permiso.

Esto le valió una reprimenda de Del Moro, que le dijo que "el limón no es queso".

Y Villafañe, por indicación de Del Moro, tuvo que devolver al cesto los limones, visiblemente molesta.

"No te enojes conmigo, Claudia", le dijo el conductor a quien conoce de hace años.

Finalmente, no obtuvo el plato que contaría con la aprobación.

“Fiambrería Villafañe creo que no va”, comentó el conductor, a modo de cierre, haciendo alusión a la empresa que regenta Claudia, Eventos Plan V, quien al contrario de sus fiambres, es un éxito.

No te pierdas el video en