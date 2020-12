El romántico mensaje de Shakira a Piqué que demuestra que son la pareja perfecta

Shakira y Gerald Piqué se han convertido en una de las parejas más sólidas del espectáculo. Desde que iniciaron su relación hace 10 años los rumores de separación han sido constantes titulares de noticia, pero ellos demuestran con sus mensajes romántico que son la pareja perfecta.

Ambos son estrellas reconocidas. Él es un destacado futbolista y ella una de las cantantes más queridas de Latinoamérica. Ambos han conformado una hermosa familia con sus dos hijos: Milan y Sasha.

Shakira y Piqué se sienten orgullosos uno del otro y, aunque ella le lleva 10 años más de edad, han demostrado que no importan los años cuando sobra el amor.

Debido a su larga y exitosa trayectoria, Geral Piqué, el central del Fútbol Club Barcelona fue reconocido o durante la gala de los Globe Soccer Awards que se celebra en Dubai. Shakira no podía estar más orgullosa.

El defensa que cumplirá 34 años el próximo 2 de febrero y que actualmente se recupera de una lesión de rodilla, reveló o en el Hotel Armani de Dubai donde se efectuó la ceremonia que le gustaría seguir jugando durante “tres o cuatro años más”.

🏆 Congratulations to 🇪🇸 GERARD PIQUÉ on being honoured with the Globe Soccer PLAYER CAREER AWARD 👏#GerardPique #GlobeSoccer @3gerardpique @DubaiSC @FCBarcelona @SeFutbol pic.twitter.com/uJbjtWsqFf

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020