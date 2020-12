Chris Hemosword y Elsa Pataky nos demuestran en tiernas fotos que son el uno para el otro

La historia de Chris Hemosword y Elsa Pataky podría muy bien ser sacado de una novela romántica. Ambos se conocieron en una cita a ciegas en Indonesia organizada por la profesora de inglés de la española y un año después decidieron casarse un día de Navidad.

Todo parece haber sido muy rápido y loco y no faltó quien vaticinara que se trataba de una historia de amor que duraría poco. Pero ya celebraron una década juntos con tres hijos y unido en su empeño de ingerir comida macrobiótica y vivir alejados del bullicio de la ciudad en Australia.

A pesar de que, luego de 10 años de casados Elsa Pataky (44) y Chris Hermsworth (37) aseguran que no son la pareja perfecta, se han convertido en una de las uniones más duraderas y estables de Hollywood. La ceremonia de su boda se realizó en la más estricta intimidad. Se conoció públicamente unos días después y con muy escasos detalles.

La foto de Chris Hemosword y Elsa Pataky celebrando su décimo aniversario

“Conociéndonos a los dos, pensó que haríamos una buena pareja… y acertó", reló Elsa Pataky hace un par de años en referencia a la amiga que hizo que se vieran por primera vez.

La actriz señaló que su primer acercamiento fue por teléfono y debido al acento australiano de Chris había muchas frases que no le entendía. “Yo le decía a todo que sí”, contó divertida.

La historia demostró que realmente sí estaban hechos el uno para el otro y el tiempo se ha encargado de consagrar su amor. Ahora son numerosas las fotos que se toman juntos gritando lo felices que son con sus 10 años juntos y en una foto reciente donde ambos aparecen besándose celebran la unión que mantiene marcadas sus vidas.

Las primeras impresiones

Cuando por fin se conocieron en persona, pero a Elsa Pataky no le convenció mucho el galán. "Pensé: “Este chico no me interesa”. Él estaba empezando su carrera y yo quería una relación más seria. Lo veía muy complicado, pero él insistió", relató.

En una entrevista concedida en El Hormiguero su marido bromeó: "La verdad es que me persiguió durante meses y meses y dije: ‘Bueno, venga, vale, vamos a salir. A ver qué pasa”, contestó él entre risas.

Un amor consagrado

Luego de tres meses de la primera salida, volvieron a quedar cuando Elsa Pataky regresó a Los Ángeles luego rodar en España ‘Gigi Hollywood’. Allí el sentimiento estuvo claro: Se enamoraron.

En septiembre de 2010 la pareja confirmó su amor cuando aparecieron sonrientes y de la mano en una fiesta en Hollywood, donde ambos estaban invitados. No obstante, la mayor sorpresa que se llevaron los amantes del espectáculo es que en diciembre, 12 meses después de conocerse, Chris y Elsa se daban el ‘sí, quiero’ en una ceremonia íntima, según confirmó entonces People.

La actriz tenía 34 años y él 27. Como te contamos, la boda se realizó en el más absoluto secreto y por el rito tradicional el 25 de diciembre, día de Navidad en Sumba. Esta es una pequeña isla paradisíaca apenas explorada de Indonesia. Queda a 400 kilómetros al este de Bali y es conocida hasta hace unos años como Isla de la Madera.

No cabe duda de que el amor que llegó a ciegas entre Chris Hemosword y Elsa Pataky hoy brilla con fuerzas por todo el mundo y han logrado demostrar que, sea cual sea la forma, si el destino de una pareja es estar junta ninguna circunstancia lo podrá detener.

