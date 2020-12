Adele enamora con un vestido verde esmeralda con estampado de flores doradas

Adele nunca le ha temido a la experimentación musical y eso lo dejó bien claro en una pasada participación suya en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, en la que interpretó su famoso tema Hello con instrumentos musicales típicos de un salón de clases de una escuela básica.

Resultó ser todo un desafío que venció satisfactoriamente: su talento brilla y sobresale en cualquier circunstancia ya que es genuino y auténtico. Y ese episodio, los fans quedaron rendidos ante el talento de Adele, pero también ante su gran talento, versatilidad y sentido del humor.

Aunque los fans también quedan hipnotizados al ver los atuendos de la cantante británica. A lo largo de más de 10 años de carrera artística ha transformado su apariencia en varias oportunidades, primero luciendo casi exclusivamente vestidos negros elegantísimos y ostentosos, llenos de brillantes, que la llevaron a convertirse en una de las reinas de la moda.

Pero con el paso del tiempo, la intérprete de temas como Someone like you y Skyfall, fue incorporando a su vestuario atuendos mucho más coloridos, siendo su tono predilecto el verde en todas sus variantes. Se trata de un color vibrante, ideal para inyectar energía a cualquier atuendo.

Y fue así como enamoró Adele en una pasada presentación, con un vestido midi verde esmeralda bordado con detalles dorados, dando mayor elegancia y coquetería al exquisito atuendo. Se trata de un vestido de corte recto, cuello redondo y mangas largas que sirve para ocasiones tanto casuales como formales.

El cabello lo llevaba corto en aquella oportunidad, con ligeras ondas que daban volumen a toda su melena. Y en cuanto al maquillaje, la diva de la música siempre ha optado por lucir un estilo natural, con labios en rosa pálido y los ojos perfectamente delineados agregando mucha más profundidad a su mirada.

Entonces, acá tienes una opción perfecta para vestir en Navidad o Año Nuevo, precisamente porque el verde es uno de los colores que caracteriza esta temporada, junto al rojo. Es un tono vibrante, lleno de energía que hace brillar a las mujeres sin importar su figura o su tono de piel, ya que luce genial tanto en pieles claras como morenas.

