Pampita habló sobre una fotografía que supuestamente habría enojado a La China Suárez

Benjamín Vicuña y Pampita Carolina Ardohaín, llevan separados desde el 2015.

Actualmente los dos han rehecho sus vidas Vicuña lleva cinco años con La China Suárez y Pampita se casó el año pasado con Roberto García Moritán.

No obstante, la expareja tiene 3 hijos en común y recientemente se publicó una primera foto de ellos juntos con sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio en un acto escolar.

Yanina Latorre contó en Los Ángeles de la Mañana (LAM),que a La China, no le habría sentado muy bien esto.

"Pampita se dedicó a llamar a cada uno de los que subieron la foto de la familia para decirles: ‘Una vez que estoy con Benjamín vos me traés este problema…’. Porque a la China Suárez le molestó. Le molestó la foto. Benjamín la llamó a Pampita y le dijo: ‘¿Para qué subiste la foto en tu Instagram privado? Ahora está publicada en todos lados", contó la panelista.

La modelo, desmintió en Implacables que hubiese habido algún problema con la fotografía donde aparecía junto a su exmarido. - biblioteca

La modelo, en diálogo con Implacables, contó que "le pidió a la persona" que le "robó" la foto de su Instagram privado, que la retirara.

No obstante, lo hizo demasiado tarde y la imagen ya se había hecho viral.

Al preguntarle si hubo algún problema y si Benjamín le había pedido que la eliminase, la conductora lo negó.

"No, nada, eso es todo mentira. Eso no pasó. Sí, como era una foto privada, cuando me doy cuenta de que una persona que tengo en mi Instagram privado la había filtrado, la llamo y le pido: ‘Por favor, sacala’. La sacó rápido, en una hora, pero ya la habían levantado los portales", aseguró.

Además, le quitó importancia diciendo que no era "una foto" que tuviese "algo extraño, solamente que estaba en algo privado".

No te pierdas el video en