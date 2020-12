El ataque de Cinthia Fernández a Matías de Federico por una orgía: "Seis horas después fue a buscar a mis hijas"

Este lunes, en Los Ángeles a la Mañana (LAM), Cinthia Fernández expresó su indignación con Matías Defederico, el padre de sus tres nenas, Charis, Bella y Francesca.

La panelista, acusó a su ex de asistir una orgía y después ir a buscar a sus hijas.

El debate, lo inició el conductor de LAM, Ángel de Brito.

"El viernes no pudimos hablar de lo de Defederico y Cinthia, lo de la orgía que contaste de Defederico. Por eso te mandó bozal legal, para que no cuentes más", comenzó.

Cinthia Fernández con sus tres hijas, fruto de su relación con su ex, Matías Defederico - Instagram

Cinthia, visiblemente enojada, mencionó la demanda que quiere ponerle Defederico para que no hable de sus asuntos en los medios.

"Tremendo. Es que es por eso, no es porque yo estoy haciendo las cosas mal", manifestó.

Luego, de Brito le preguntó cuántas chicas estaban en la fiesta en casa de él y la bailarina, respondió que el remisero le contó que había sacado a dos chicas.

Asimismo, aclaró que el chófer le contó todo lo ocurrido.

“El remisero me dijo que no tenía ningún problema porque a ese tipo de gente no la lleva más”, aseguró.

Después, Yanina Latorre intervino expresando que "la gente tiene derecho a divertirse" y Cinthia remarcó lo que le molestó.

"Él tiene todo el derecho del mundo, el tema es que seis horas después fue a buscar a mis hijas y había habido una orgía en la casa de él", expresó.

Latorre, rebatió que la orgía ya "había terminado".

"Sí, pero fue seis horas después, se acuestan en la misma cama", respondió Fernández.

Cinthia Fernández y Matías defederico se casaron en 2015 y se separaron en 2018.

Fruto de su unión, tuvieron tres niñas, y lejos de mantener una relación cordial, Cinthia Fernández ha apuntado en varias ocasiones hacia su exmarido.

