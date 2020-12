Adamari Lopez en vestido camisero y tenis prueba que la comodidad y estilo no están peleados

Adamari Lopez ha mostrado su gran estilo una vez más con un look que llevó para un evento al que asistió junto a su pareja Toni y su hija Alaia.

La conductora probó que el estilo y la comodidad pueden ir de la mano luciendo un vestido camisero con tenis.

Adamari probó que el estilo y la comodidad pueden ir de la mano luciendo un vestido camisero con tenis - Instagram @toni

La puertorriqueña llevó un vestido camisero con rayas verticales en blanco y rojo, que llegaba por encima de las rodillas, y lo combinó con un maxi abrigo en tono negro, que le agregó un toque de elegancia a su look.

La puertorriqueña llevó un vestido camisero con rayas verticales en blanco y rojo, que llegaba por encima de las rodillas, y lo combinó con un maxi abrigo en tono negro - Instagram @toni

Para complementar su relajado look, llevó tenis blancos, luciendo no solo hermosa sino cómoda y hermosa, con el que dejó claro que no importa la edad que tengas, puedes usar tenis a la perfección.

Para complementar su relajado look, llevó tenis blancos, luciendo no solo hermosa sino cómoda y hermosa, con el que dejó claro que no importa la edad que tengas, puedes usar tenis a la perfección - Instagram @toni

"Me encanta su estilo, siempre con elegancia", "que linda amé su vestido", "cuando se tiene estilo no importa lo que lleves", "quiero copiar tu look", "me encanta como te ves con vestido y tenis", y "eres una reina con lo que te pongas" fueron algunas de las reacciones en redes.

Looks casuales con los que Adamari Lopez ha combinado estilo con comodidad

Overol y botas de combate

Adamari lució hermosa y cómoda con un look casual en el que llevó una camiseta blanca con overol de mezclilla y botas de combate.

El cabello lo llevó suelto y se mostró más segura y confiada que nunca con este espectacular look que es perfecto para un día de paseo, o una fiesta.

Adamari mostró su lado más casual y con estilo luciendo overol de mezclilla y botas militares - Instagram @adamarilopez

Leggins y tenis

Para ejercitarse, la conductora combinó a la perfección unos leggins de colores con una camiseta morada y unos tenis negros.

Este look no solo sirve para hacer ejercicios, también para salir a dar un paseo, caminar, o ir de viaje, y estarás muy cómoda.

Short y tenis

Adamari también demostró que no importa la edad que tengas, puedes usar short para lucir sexy y cómoda.

Por eso combinó un short oscuro con una camiseta holgada en verde, con unos tenis blancos, look que usó para bailar con su hija Alaia y estar en casa.

Su cabello lo llevó recogido en una cola, que es muy fácil de copiar y que te hará lucir también hermosa y cómoda.

Jumpsuit corto y tenis

Para un día de paseo Adamari deslumbró con un hermoso jumpsuit corto rosado manga larga y con escote en V que combinó con unos tenis blancos.

Es un atuendo perfecto para derrochar estilo, lucir chic y estar cómoda, para las mujeres de cualquier edad.

Así que si quieres lucir cómoda y fabulosa en cualquier época del año y a cualquier edad, puedes copiar algunos de estos estilos de Adamari Lopez que además te ayudan a lucir estilizada y moderna.

Más de este tema

Te recomendamos en video