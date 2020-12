La calurosa bienvenida de Ricardo Darín, Susana Giménez y otros famosos a Mirha Legrand

El regreso de Mirtha Legrand este sábado a su mítico programa, La noche de Mirtha, además de batir récords de audiencia, estuvo marcado por emotivos momentos como cuando recordó a su hermana Goldie, que falleció este año, y por varias sorpresas organizadas por la productora Story Lab.

"Quiero darte una enorme bienvenida y un gran beso, algo que no pude darte durante todo este año, y recibirte en tu casa. Quiero decirte también que el fuerte ha sido muy bien protegido por Juana (Viale), que siguió la tradición de elegancia, de simpatía y, sobre todo, de coraje que vos le imprimiste al programa durante tantos años", le dijo el cineasta Juan José Campanella.

También le llegó el turno a Graciela Borges, que fiel a su simpatía, le dedicó "unas sencillas palabras".

"Que tengas un día bendecido, que estés feliz con esta vuelta tuya que tanto deseaste. Felicitaciones a Juanita que tan bien te cubrió. Y que todo el mundo te siga queriendo como te sigue queriendo. Hay una frase que a mi me encanta: ‘Que el amor te ilumine que lo demás viene solo’", expresó la actriz.

Por otra parte, fue el momento de Ricardo Darín.

Mirtha Legrand, recibió varios saludos de celebridades que la felicitaban por su regreso a la televisión. - Instagram

“Mirtha querida, se que estás volviendo a la TV, cosa que va a alegrar a muchas personas. Así que te felicito, por muchos motivos. Primero, por tu entereza, tu fuerza, tu capacidad, por el aguante, por haber delegado el sillón en tu nieta, cosa que hizo muy bien y aprovecho para felicitarla a ella también. Yo creo que mucha gente está celebrando tu vuelta, todo el mundo está esperando que te pongas activa nuevamente, porque vos sabés todo lo que la gente te quiere”,manifestó.

El turno final le llegó a Susana Giménez.

“Hola Chiqui, querida de mi corazón. Estoy en Miami, todavía hay sol pero como estamos en invierno enseguida oscurece. No fui a la peluquería, no tengo maquillaje, no tengo nada…Estoy hecha una bruja, pero me encanta que vuelvas a la tele con Juani que lo ha hecho muy bien, cada día mejor. Ya hasta te diría que muy canchera. Y muy linda. Espero que vos estés contenta de despedirte de tu público por este año tan horroroso y que el 2021 sea mejor. Te amo”, fue su saludo.

