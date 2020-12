Medios argentinos aseguran que China Suárez se enfureció por foto familia de Pampita y Vicuña

La farándula en Argentina no da tregua a los famosos de ese país. Mientras en Chile los programas de espectáculos han ido desapareciendo con los años, al otro lado de la cordillera siguen dando rating y contenido a la audiencia, sin importar cuánto afecten a los involucrados.

La última y más jugosa polémica dice relación con la graduación de Kinder del hijo menor de Carolina Ardohain y Benjamín Vicuña, Benicio. En la ceremonia, toda la familia se fotografió para inmortalizar el importante momento.

Hasta ahí todo bien, sin embargo, el problema habría surgido cuando Pampita compartió la imagen en su cuenta de Instagram privado, lo que hizo que la foto se filtrara en todos los portales y medios de comunicación, despertando, supuestamente, la ira de China Suárez, actual pareja del actor chileno y madre de dos de sus hijos, Magnolia y Amancio.

Según informó el programa Los Ángeles de la Mañana, luego de la filtración de la foto, Benjamín se habría comunicado con Pampita para recriminarle lo que había sucedido. Yanina Latorre, una de las panelistas del espacio de televisión aseguró que "Pampita se dedicó a llamar a cada uno de los que subieron la foto de la familia para decirles ‘una vez que estoy con Benjamín vos me traes este problema’. Porque a la China Suárez le molestó. Le molestó la foto. Benjamín la llamó a Pampita y le dijo ‘¿para qué subiste la foto en tu Instagram privado? Ahora está publicada en todos lados’!, aseguró.

Pampita y Benjamín Vicuña posan en la graduación de su hijo menor. - Instagram

Pampita desmiente la pelea

Por otra parte, según informó el portal Ciudad Magazine, el programa Implacables fue en busca de Carolina para preguntarle si todo el embrollo era cierto. Al ser consultada sobre cómo ocurrió la filtración, Pampita explicó que "en realidad, le pedí a la persona que me la robó de mi Instagram privado que la retirara. La retiró en un tiempo muy cortito pero ya se había viralizado".

"¿Hubo algún problema? ¿Te pidió Benjamín que la bajes?", indagó el periodista, a lo que Ardoahin respondió: "No, nada, eso es todo mentira. Eso no pasó".

Ante la insistencia del notero, Pampita respondió nuevamente y de manera tajante. "No, eso no pasó. Sí, como era una foto privada, cuando me doy cuenta de que una persona que tengo en mi Instagram privado la había filtrado, la llamo y le pido ‘por favor sácala’. La sacó rápido, en una hora, pero ya la habían levantado los portales", aseguró.

El periodista le comentó además que solo se trató de una foto familiar, a lo que la modelo complementó: "Sí, obvio, por supuesto. Como tiene que ser. Porque nuestros hijos son nuestra prioridad absoluta, la felicidad de los chicos siempre va a ser lo fundamental y estamos muy enfocados en eso como padres. No es una foto que tenga algo extraño, solamente que era una foto que estaba en algo privado".

