El regreso triunfal de Mirtha Legrand a la televisión: rating y aplausos La diva, que había dejado temporalmente el programa el 15 de marzo, volvió a su programa.

Mirtha Legrand volvió por todo lo alto a su programa La noche de Mirtha, de Eltrece, en competencia con PH, Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, de Telefe.

En esta ocasión, Kusnetzoff no tuvo nada que hacer para competir con La Chiqui, cuyo regreso, desde su último programa el 15 de marzo, era uno de los más esperados de la televisión argentina.

El promedio final fue 11.4 a 7.8 a favor del programa de El Trece.

El ciclo de Juana comenzó a las 21.29 minutos, mientras que el último programa del año de Andy arrancó a las 21.59.

El programa de Mirtha, comenzó con la apertura a cargo de Juana Viale.

Su nieta, expresó su emoción por el regreso de su abuela.

"La señora Mirtha Legrand vuelve a su mesa para todos ustedes. Es una felicidad enorme. Como conductora me siento nerviosa porque la voy a entrevistar yo, quédense tranquilos", dijo Viale. Esos primeros minutos llegaron a medir uno promedio de entre 9.4 y 10.6.

Los primeros 15 minutos, lograron el mayor registro de audiencia con 13.1 de promedio. Mientras que el ciclo de Telefe, alcanzó en esos minutos los 7.4

La mítica conductora regresó este sábado a su programa, y fue la absoluta estrella de la noche batiendo récords de audiencia. - Instagram

La conductora, protagonizó un emotivo momento al recordar el fallecimiento de su hermana, Goldy, en plena cuarentena.

"Fue terrible para mí. Me he dado cuenta de que es la mitad de mi vida. Imaginate: mi hermana, mi gemela, toda la vida juntas… Hay noches que me despierto llorando por ella”, contó, mientras el rating marcaba 12.6 puntos.

El cierre del programa, con 10.9 puntos de rating, estuvo marcado por las lágrimas de Mirtha.

Además, Juana le puso la voz a un video en el que se hizo un repaso por la ampliatrayectoria de su abuela, quien tampoco pudo contener la emoción esta vez.

