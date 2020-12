Laurita Fernández cumple 30 años y lo celebró con amigas y compañeros de trabajo

Laurita Fernández está de festejo. Este viernes, la co conductora de Cantando 2020 sopla las velas de una torta con 30 velitas.

La bailarina, publicó varias stories en Instagram, donde mostraba los obsequios que estaba recibiendo tanto de sus compañeros de Cantando2020 como de sus amigas.

LA co conductora de Cantando 2020 cumple 30 años. - Instagram

"Este grupo de genias pensó en la primera torta light del mundo, o sea, me cuidan la figura, ¿vos entendés que son alfajores y barritas de cereal? Las amo" Se oyó decir a Laurita mientras filmaba la torta, decorada con fotografías donde aparecía.

"O me vieron un toque obesa o me conocen super bien y me están cuidando", agregó, divertida.

Asimismo, mostró fotos de su amigo Marcos Damián, "el señor" que le tomó su primer casting.

Tanto Ángel de Brito como el resto del elenco de Cantando2020 la felicitaron en medio del programa.

Laurita, destacó en su infancia por ser una alumna brillante pero muy tímida, que tenía muy claras sus vocaciones artísticas.

Siempre sacaba tiempo para recibir clases de danza y teatro.

En el secundario, se organizaba “La Noche de los Talentos” y siempre se imponían los alumnos con bandas de música.

Laurita, se presentó con una amiga, bailaron y arrasaron.

"Siento que el arte vino conmigo, no lo tomé de nadie. Desde que tengo recuerdos, a los tres o cuatro años, me paraba frente al espejo en el living y me ponía a bailar, a cantar y a hacer la mímica de los casetes que teníamos en ese momento", declaró en su día.

Su oportunidad llegó en Bailando por un sueño, donde debutó con Matías Alé.

Luego, estuvo como bailarina en el reality Soñando por Bailar y llegó a la semifinal.

En el 2012 volvió al ciclo conducido por Tinelli como acompañante de Cristian U.

Bailó con Aníbal Pachano en el 2014 y al año siguiente se consagraba campeona junto a Federico Bal.

Actualmente, se desempeña como co conductora junto a Ángel de Brito en Cantando 2020 donde ha sido elogiada por su simpatía aunque también objeto de críticas por las divas Moria Casán y Nacha Guevara.

